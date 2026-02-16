Sonríen los chilenos en el ranking ATP: los grandes ascensos de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

Este lunes se llevó a cabo una nueva actualización del ranking ATP, donde se reflejaron varios movimientos de los tenistas chilenos, siendo Alejandro Tabilo y Tomás Barrios los más destacados.

Después de una gran presentación en el ATP de Buenos Aires, Tabilo escaló tres lugares en la clasificación mundial, instalándose en el casillero 68°. Esto, al alcanzar los cuartos de final del certamen, donde venció a Facundo Díaz Acosta y Joao Fonseca.

Tomás Barrios también sacó cuentas alegres en el Argentina Open al avanzar a octavos de final, lo que le significó avanzar siete puestos y posicionarse 107° del mundo, cada vez más cerca del anhelado top 100.

Por su parte, Cristian Garin y Nicolás Jarry no tuvieron variaciones en el ranking. Gago volverá al circuito esta semana para disputar el ATP de Río, mientras que El Príncipe se preparará para el Chile Open, después de que no pudiera superar la qualy del torneo brasileño.

Los chilenos en el ranking ATP: Tabilo, Tomás Barrios y Matías Soto escalaron posiciones

68° Alejandro Tabilo 808 (+3)

89° Cristian Garin 656 (0)

107° Tomás Barrios 563 (+7)

143° Nicolás Jarry 441 (0)

317° Matías Soto 157 (+4)

702° Daniel Núñez 46 (-2)

793° Benjamín Torrealba 35 (-2)

953° Diego Fernández 20 (-4)

985° Nicolás Villalón 18 (-5)

¿Cómo está el top 10 de la clasificación?

Por otro lado, el top 10 del ranking ATP no registró mayores movimientos, donde Carlos Alcaraz sigue liderando, seguido de Jannik Sinner y Novak Djokovic.