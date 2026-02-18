O’Higgins da el batacazo: vence a Bahía en la ida y se pone a tiro para seguir avanzando a la fase de grupos de la Copa Libertadores

O’Higgins comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Libertadores 2026. Este miércoles, en el estadio El Teniente de Rancagua, el cuadro celeste se impuso por 1-0 ante Bahía en el duelo de ida correspondiente a la segunda ronda previa del torneo continental, dando un paso importante en su aspiración de instalarse en la fase de grupos de la competición.

El equipo dirigido por Lucas Bovaglio asumió el desafío con convicción desde el arranque. Con una propuesta intensa y ofensiva, el Capo de Provincia buscó marcar diferencias temprano y lo consiguió a los 5 minutos. Francisco González encaró por la derecha, dejó atrás a su marcador y, cuando parecía que enviaría un centro, sacó un remate que se cerró y sorprendió al arquero rival. El balón terminó en el fondo del arco, desatando la celebración en Rancagua con un gol de gran factura.

Con la ventaja a su favor, O’Higgins mantuvo el control ante un Bahía que no logró generar peligro sostenido. En el complemento, el conjunto nacional volvió a golpear. A los 54’, Arnaldo Castillo conectó de cabeza en el área y marcó el segundo, pero la revisión del VAR anuló la conquista por una falta previa, en una jugada que dejó espacio para la controversia.

¿Cuándo juega la vuelta O’Higgins contra Bahía por la segunda fase previa de la Copa Libertadores?

La decisión mantuvo la eliminatoria abierta y le dio vida a los brasileños en el partido, que en los minutos finales intentaron acercarse al empate. Sin embargo, la defensa celeste respondió con solidez y aseguró un triunfo que ilusiona a su hinchada.

Con este resultado, O’Higgins viajará a Brasil con la primera ventaja en la serie. El partido de vuelta se disputará el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, instancia en la que se definirá qué equipo avanzará a la siguiente ronda y continuará en carrera rumbo a la fase de grupos del certamen continental. El partido será transmitido por Disney+.