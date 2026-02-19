Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

La programación de la fecha 4 de la Liga de Primera: el partido que irá por TV abierta y cuándo juegan Colo Colo, la U y la UC

Revisa todos los detalles de la nueva fecha que se disputará en el fútbol chileno, donde destacan varios partidos en la cartelera.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este viernes inicia la fecha 4 de la Liga de Primera del fútbol chileno, la cual cuenta con varios partidos destacados en su programación.

Los encargados de abrir la nueva jornada del Campeonato Nacional serán Unión La Calera y Ñublense, para dar paso al duelo de Deportes Concepción vs Cobresal, donde los Lilas jugarán su primer encuentro de local tras su retorno a la división de honor.

El sábado, la acción continuará con el duelo entre Huachipato y Palestino, el cual se transmitirá por TV abierta a través de la señal de Canal 13.

Más tarde, O’Higgins de Rancagua recibirá a Colo Colo en el Estadio El Teniente y la U Católica hará lo propio frente a Coquimbo Unido en el Claro Arena, cuyo cotejo aparece como el más destacado de la cuarta fecha.

El domingo, Deportes La Serena hará de local ante la Universidad de Concepción y Audax Italiano enfrentará a Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La fecha 4 de la Liga de Primera la cerrará Universidad de Chile, que a las 20:30 horas recibirá al puntero Deportes Limache en el Estadio Nacional.

Revisa la programación de la fecha 4 de la Liga de Primera del fútbol chileno

Cartelera ED.

Notas relacionadas