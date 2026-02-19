La programación de la fecha 4 de la Liga de Primera: el partido que irá por TV abierta y cuándo juegan Colo Colo, la U y la UC

Revisa todos los detalles de la nueva fecha que se disputará en el fútbol chileno, donde destacan varios partidos en la cartelera.

Este viernes inicia la fecha 4 de la Liga de Primera del fútbol chileno, la cual cuenta con varios partidos destacados en su programación.

Los encargados de abrir la nueva jornada del Campeonato Nacional serán Unión La Calera y Ñublense, para dar paso al duelo de Deportes Concepción vs Cobresal, donde los Lilas jugarán su primer encuentro de local tras su retorno a la división de honor.

El sábado, la acción continuará con el duelo entre Huachipato y Palestino, el cual se transmitirá por TV abierta a través de la señal de Canal 13.

Más tarde, O’Higgins de Rancagua recibirá a Colo Colo en el Estadio El Teniente y la U Católica hará lo propio frente a Coquimbo Unido en el Claro Arena, cuyo cotejo aparece como el más destacado de la cuarta fecha.

El domingo, Deportes La Serena hará de local ante la Universidad de Concepción y Audax Italiano enfrentará a Everton en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La fecha 4 de la Liga de Primera la cerrará Universidad de Chile, que a las 20:30 horas recibirá al puntero Deportes Limache en el Estadio Nacional.

