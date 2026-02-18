Nuevo golpe para La Roja: amistoso de Chile vs España no se jugará y estos son los motivos

La Roja iba a jugar un amistoso con España en México previo al Mundial. Sin embargo, Pablo Milad informó que el duelo no se jugará.

Hace una semana, medios españoles anunciaron que la Selección Chilena iba a jugar un partido amistoso contra España en México previo al Mundial de Norteamérica 2026.

El encuentro de primer nivel estaba programado para el 8 de junio. Sin embargo, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, confirmó que el duelo no se llevará a cabo.

En este contexto, el timonel del fútbol chileno manifestó que “lo de España nunca fue al cien por ciento. Tuvimos conversaciones con el presidente de la federación, que es muy cercano, tenemos muy buena relación las dos federaciones”.

Tras ello, Milad comentó que “no se llegó a concretar por el hecho de que tenían demasiadas ofertas, de diferentes ciudades de México también le ofrecían, vengan a jugar aquí, les damos tal y tal cosa. Y eso fue un hecho que no aseguró el partido”.

Producto de esta situación, el presidente de la ANFP aseguró que “nosotros estamos concretando partidos ya en Europa, que vamos a dar a conocer en los próximos días, ya firmando los contratos correspondientes”.

“Los rivales van a ser europeos, equipos que participan en el Mundial de forma directa”, añadió.

¿Qué amistosos jugará Chile este 2026?

Con respecto a los amistosos confirmados que tiene Chile en el calendario 2026, se encuentra el duelo contra Cabo Verde (27 de marzo) y Nueva Zelanda (30 de marzo), los cuales se disputarán en Auckland, en el marco del FIFA Series.

En dicho torneo también comparte grupo con Finlandia, pero aún no se define la fecha. Ahora, solo resta esperar a qué selecciones enfrentará La Roja en junio previo al Mundial, donde nuestra selección nuevamente será espectadora.