Tras su décima derrota seguida, Nicolás Jarry descarga su frustración contra la ATP

El tenista chileno Nicolás Jarry (143 del ranking ATP) no ocultó su ferustración tras ser eliminado en la primera ronda del Chile Open 2026, con lo que sumó su décima derrota consecutiva en el circuito.

La raqueta nacional abordó el tema tras caer ante el croata Dino Prizmic (120°), en el duelo disputado en San Carlos de Apoquindo, oportunidad en la que calificó como “ridículo” el uso de sistemas tecnológicos por sobre jueces de línea humanos.

En su diálogo con la prensa, Jarry se refirió a la última pelota del partido que, según él y los espectadores presentes, golpeó en la línea, aunque la revisión electrónica determinó que pegó fuera.

Qué dijo Jarry tras ser eliminado del Chile Open 2026

“La pelota tocó la línea y el sistema la dijo mala. Así de simple“, manifestó de entrada el deportista, quien no ocultó su molestia tras ser eliminado por el croata.

“No soy yo, hay muchísimo que no entiendo. No entiendo por qué la ATP quiere que una máquina esté por sobre los seres humanos, y no me cabe en la cabeza que el jefe sea una máquina. Es ridículo“, complementó.

En la ocasión, el tenista admitió que la falta de continuidad está afectando su desempeño en la actual temporada, aunque valoró que “por lo menos ya llevo dos partidos seguidos y eso es algo. Mi nivel subió un poco de la semana pasada a ahora”.

“Vengo entrenando mejor. Hace dos días, por primera vez, logré trabajar el saque como a mí me gusta y todavía falta por recorrer en ese ámbito, pero es la única noticia positiva que tengo en estos últimos meses“, concluyó.