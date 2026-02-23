Chile Open: cuándo, a qué hora y donde ver los estrenos de los chilenos en el torneo

Cinco tenistas nacionales dirán presente en el ATP 250 de Santiago, que arranca esta jornada con la participación de Nicolás Jarry.

La gira sudamericana del circuito ATP llega a su fin. El Chile Open comienza esta jornada en un torneo histórico para el tenis nocional: será el torneo ATP con más chilenos en la historia en el cuadro principal con cinco en total. Se trata de la presencia de Alejandro Tabilo (42°), Cristian Garín (93°), Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (155°) y Matías Soto (315°).

El encargado de abrir los fuegos para las raquetas nacionales en el Court Central Jaime Fillol será Jarry, quien debutará hoy en el turno estelar ante el croata Dino Prizmic (120°), en un encuentro programado no antes de las 20:00 horas. Se trata del único tenista local que disputará su partido en la jornada inaugural del torneo.

Será durante el día martes cuando el resto de los chilenos salten a la arcilla. En el primer turno, a las 13:00 horas, Soto enfrentará al lituano Villius Gaubas (107°). Posteriormente, no antes de las 18:30, Garín tendrá la dura tarea de verse cara a cara con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (19°). Por último, también en el turno estelar, habrá duelo de nacionales: Tabilo contra Barrios.

Cómo ver a Jarry y al resto de los chilenos en el Chile Open

El partido de Jarry se disputará una vez que concluyan los encuentros programados previamente en la jornada. Mientras que el alemán Yannick Hanfmann (81°) ya derrotó al serbio Dusan Lajovic (116°), la cuarta raqueta nacional todavía espera el cierre de los enfrentamientos entre Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena y posteriormente el de Francisco Comesaña vs. Pedro Martínez.

Los partidos del Chile Open 2026 serán transmitidos por el canal TNT Sports Premium y HBO Max. Además, el sitio oficial chileopen.cl también emitirá los partidos.