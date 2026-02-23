Ranking ATP: Tabilo escala 26 puestos tras su final en Río y se acerca al Top 40

La primera raqueta firmó uno de sus mayores ascensos en el circuito y se ilusiona con entrar en zona de preclasificados para Roland Garros.

Pese a caer en la gran final del ATP 500 de Río de Janeiro, Alejandro Tabilo protagonizó uno de los avances más significativos de puestos de la semana en el ranking del circuito masculino. El tenista chileno capitalizó su destacada actuación en suelo brasileño y dio un importante salto, según la última actualización oficial publicada este lunes.

Jano aparece ahora en el casillero número 42 del mundo, lo que representa un ascenso de 26 posiciones respecto de la semana anterior. El impulso lo deja muy cerca del anhelado top-40, zona clave pensando en el segundo Grand Slam del año, Roland Garros, ya que permite acceder al grupo de preclasificados y evitar a los principales favoritos en las primeras rondas.

El rendimiento de Tabilo en Río confirma su consolidación en el circuito y lo instala como la principal carta nacional en la antesala de la gira sudamericana que culmina esta semana con el Chile Open.

En cuanto al resto de los chilenos, Cristian Garin figura como el segundo mejor posicionado del país, aunque retrocedió cuatro lugares y se ubicó en el puesto 93. Más atrás aparecen Tomás Barrios (112°), Nicolás Jarry (155°) y Matías Soto (316°), completando el grupo de nacionales destacados en el listado, todos con retrocesos de sus puestos, salvo Soto que avanzó uno.

En la parte alta de la clasificación, el español Carlos Alcaraz se mantiene como número uno del mundo, seguido por el italiano Jannik Sinner. El serbio Novak Djokovic ocupa el tercer puesto, mientras que el alemán Alexander Zverev y el italiano Lorenzo Musetti completan los cinco primeros El top-10 lo cierran Alex de Minaur, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton y Alexander Bublik.

Con el gran aumento de puestos de Tabilo: los chilenos en el ranking ATP