Bodø/Glimt: el fenómeno del equipo noruego sensación en Europa que eliminó al Inter en Champions League

Fundado en 1916 y con un estadio para 8.000 personas, el equipo del norte de Noruega vive la etapa más brillante de sus 110 años de historia.

Pocos equipos en Europa pueden decir que derrotaron al Manchester City y al Atlético de Madrid en partidos consecutivos de Champions League. Y si a eso se suma eliminar al Inter de Milán, la hazaña se hace aún mayor. Pues eso consiguió el Bodø/Glimt, un club noruego que está causando sensación en el Viejo Continente por su campaña histórica.

Fue fundado en 1916 en Bodø, una ciudad con tan solo 53.700 habitantes. En Chile es como si un equipo de Vallenar (54.222 habitantes, según Censo 2024) saliera a derrotar a grandes del continente como Boca Juniors, Flamengo, o Peñarol. Apodado el Rayo (glimt en noruego), el club es el principal referente futbolístico del norte de Noruega, con su casa, el Aspmyra Stadion, con una capacidad para 8.000 personas.

A lo largo de sus 110 años de vida ha logrado romper barreras territoriales. En 1975 fue el primer club del norte en ganar la Copa de Noruega y posteriormente se consolidó en la máxima categoría. En la última década sumó títulos locales y consolidó un proyecto deportivo basado en el desarrollo juvenil, apostando por un estilo ofensivo de juego.

Fue en 2020 cuando se convirtió por primera vez campeón del campeonato de Noruega, para luego repetir en 2021, 2023 y 2024.

Los rostros de la revelación del Bodø/Glimt

Con la liga de Noruega detenida desde noviembre a causa del clima, el Bodø/Glimt ha sumado seis triunfos consecutivos entre amistosos y partidos de Champions League. El proyecto ha sido liderado por el entrenador noruego Kjetil Knutsen, al mando del equipo desde 2018, gestor de la etapa más exitosa del club. En el plano internacional, alcanzó los cuartos de final de la Conference League en 2022 y la semifinal de la Europa League de la temporada 2024/25.

El plantel actual —con un valor de mercado de 57 millones de euros según Transfermarkt— se ha caracterizado por un funcionamiento colectivo que se sobrepone a las individualidades, apostando por jugadores formados en la institución. No obstante, su principal figura es el noruego Jens Petter Hauge (26 años), quien registra 6 goles en la presenta Champions League en 12 partidos jugados.

Instalados en octavos de final de la principal competición continental europea, el equipo noruego busca seguir entusiasmándose. A la espera del sorteo de rivales, en su camino podría cruzarse nuevamente el Manchester City o el Sporting de Lisboa.