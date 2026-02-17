Polémica noche de Champions League: Vinicius denunció a jugador argentino de llamarlo “mono” y que protocolo antirracismo fue “mal aplicado”

Gianluca Prestianni, el acusado, indicó por su parte que “jamás” fue racista y que el astro brasileño “malinterpretó lo que cree haber escuchado”.

Vinicius Júnior protagonizó una dura noche de Champions League. El delantero del Real Madrid publicó un duro comunicado en sus historias de Instagram tras el encuentro de su equipo contra el Benfica disputado en Lisboa, donde apuntó directamente contra quienes, según denunció, lo insultaron con expresiones racistas durante el encuentro.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”, escribió el brasileño, en alusión a las imágenes en las que se veía al extremo argentino Gianluca Prestianni cubriéndose la boca antes de que el atacante se dirigiera al árbitro para acusarlo de haberle dicho “mono”.

El incidente se produjo tras un golazo de Vinicius al inicio del segundo tiempo. El brasileño celebró con un baile junto al banderín del córner y, poco después, denunció el insulto ante el juez francés François Letexier. De inmediato, el colegiado activó el protocolo antirracismo y el partido se detuvo en medio de un clima de máxima tensión, con el propio Vinicius buscando abandonar el campo.

En su mensaje, el atacante cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas. “Tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar”, señaló, en lo que pareció una crítica a la gestión del caso. También fue tajante sobre el procedimiento activado: “Solo un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada”. Además, manifestó su desconcierto por la tarjeta amarilla que recibió tras su celebración: “Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué”.

Pese a la polémica, el brasileño aseguró no buscar protagonismo. “No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deben ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, sentenció.

Presunto caso de racismo en Champions League contra Vinicius: el respaldo de Mbappé y la respuesta de Prestianni

El respaldo no tardó en llegar. Su compañero Kylian Mbappé fue contundente en zona mixta: “Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini ‘eres un mono’. No se puede aceptar este tipo de actitud. Es maravilloso jugar la Champions, pero dar este tipo de imagen es terrible para el fútbol mundial”.

Movistar España captó al francés en la cancha gritándole reiteradamente “p**o racista” a Prestianni. En ese sentido, cerró sus declaraciones con una petición directa: “Un jugador así no merece jugar más la Champions. Esperamos que UEFA haga cosas y no diga que no pasa nada. Es un caso grave”.

Finalmente, el futbolista argentino respondió a las acusaciones en su contra. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibi de jugadores del Real Madrid“, escribió en sus redes sociales Prestianni.