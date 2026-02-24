Huachipato y O’Higgins en Copa Libertadores: cuándo, a qué hora y dónde ver los partidos de los equipos chilenos y cuál irá por TV abierta

Los elencos nacionales mantienen llaves abiertas, lo que les permitiría avanzar a fase tres de la competición más importante a nivel continental.

Huachipato y O’Higgins se juegan sus destinos rumbo a la fase de grupo de la Copa Libertadores. Con ambos equipos con sus llaves abiertas, acereros y rancagüinos tienen en sus manos la opción de avanzar a tercera fase para asegurar, al menos, su participación en Copa Sudamericana.

El conjunto de Talcahuano cayó en la ida 0-1 ante Carabobo en Venezuela, por lo que ahora la localía en el CAP le dará la fuerza necesaria para revertir aquel marcador. Eso si, el Campeón del Sur sufrió la sensible salida del delantero Maximiliano Gutiérrez, quien partió en calidad de préstamo a Independiente de Avellaneda.

O’Higgins, en tanto, ya se encuentra en Brasil para enfrentar a Bahía. En El Teniente, los celestes derrotaron 1-0 a los brasileños gracias al gol de Francisco González, lo que tiene el Capo de Provincia ilusionado con cerrar la tarea en calidad de visita en el Arena Fonte Nova.

Cuándo, dónde y a qué hora ver a Huachipato y O’Higgins por Copa Libertadores

El encuentro de Huachipato contra Carabobo se disputa este martes, 24 de febrero a los 19:00 horas. Mientras tanto, O’Higgins visitará a Bahía el miércoles 25 de febrero, también a las 19:00 horas.

En caso de ganar en sus partidos, los conjuntos nacionales pasarían a la tercera fase de la Copa Libertadores, lo que les dejaría a solo una llave de alcanzar la fase de grupos. El otro incentivo para llegar a la tercera etapa es que aquello les asegurará, al menos, jugar la Copa Sudamericana.

Ambos partidos serán transmitidos por ESPN Premium y en streaming a través de la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de la aplicación. Sin embargo, el choque del conjunto rancagüino contará con una emisión extra: Chilevisión televisará su partido por TV abierta, en una transmisión encabezada por Claudio Palma en el relato, acompañado por Aldo Schiappacasse y Rodrigo Vera en los comentarios.