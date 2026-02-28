Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

VIDEOS – Incendio destruye instalaciones de remo y canotaje de Team Chile en Curauma

Natalia Duco, próxima ministra de Deportes, cifró las pérdidas en $2 mil millones.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza

El Comité Olímpico de Chile (COCh) informó que un incendio destruyó la totalidad de las instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en Curauma, en Valparaíso, donde entrena el equipo de remo y canotaje del Team Chile.

Producto del siniestro, todos los implementos, incluyendo remos y motores, y 59 botes resultaron totalmente inutilizados.

El COCh precisó en una declaración pública que “un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, destruyendo la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje”.

“Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas. Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”, puntualizó el organismo.

Por su parte, la futura ministra de Deportes, Natalia Duco, compartió registros de lo sucedido, indicando que “las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación”.

Notas relacionadas

Juan Carlos Muñoz, el último boy scout
Opinión

Juan Carlos Muñoz, el último boy scout

Lo cierto es que el ministro no hizo casi nada de lo que pueda avergonzarse. Chile tiene perfecto derecho, diría incluso que el deber, de negociar con China sin dejar de hacerlo con Estados Unidos. Lo entiende a la perfección Fernando Barros, el nuevo ministro de Defensa, cuyo estudio de abogados constituyó en Chile la sociedad filial de China Mobile y le prestó su domicilio legal, sin que nadie en el futuro gobierno de Kast considerara eso una traición ni una ingenuidad.

Foto del Columnista Rafael Gumucio Rafael Gumucio