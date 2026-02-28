VIDEOS – Incendio destruye instalaciones de remo y canotaje de Team Chile en Curauma

El Comité Olímpico de Chile (COCh) informó que un incendio destruyó la totalidad de las instalaciones del Centro de Entrenamiento Olímpico ubicado en Curauma, en Valparaíso, donde entrena el equipo de remo y canotaje del Team Chile.

Producto del siniestro, todos los implementos, incluyendo remos y motores, y 59 botes resultaron totalmente inutilizados.

El COCh precisó en una declaración pública que “un incendio consumió los hangares del Centro de Entrenamiento Olímpico de Curauma, destruyendo la totalidad de los botes y palas de los seleccionados del Team Chile de Remo y Canotaje”.

“Afortunadamente, no debemos lamentar daños humanos. Las causas del incendio están siendo investigadas. Desde el punto de vista deportivo, hemos contactado a las autoridades de Gobierno para solicitar su colaboración en la búsqueda de soluciones, y que esta situación no afecte la planificación deportiva de nuestros atletas”, puntualizó el organismo.

Por su parte, la futura ministra de Deportes, Natalia Duco, compartió registros de lo sucedido, indicando que “las pérdidas, cercanas a $2 mil millones, golpean a nuestros deportistas y su preparación, por lo que los acompañaremos y trabajaremos para su pronta recuperación”.