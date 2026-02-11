“No para de trabajar”: el apoyo de Tomás González a Natalia Duco en medio de críticas por su futuro rol como ministra del Deporte

Tomás González se convirtió en una de las figuras deportivas que entregó su respaldo al nombramiento de Natalia Duco como la nueva ministra del Deporte en el Gobierno de José Antonio Kast.

La designación de la atleta en dicho cargo desató una ola de críticas, recordando el caso por doping que protagonizó en 2018 y que siete meses provocó su suspensión por tres años.

En conversación con Tele13 Radio, el gimnasta, quien retomará su carrera deportiva, abordó dicha situación reconociendo que “la verdad no tengo idea realmente lo que sucedió, cómo sucedió, sólo estoy enterado de lo que salió en la prensa, que tuvo una sanción que la dejó fuera unos años, volvió, compitió, y eso. No podría opinar mucho más, o tampoco como juzgarla“.

Aún así, destacó que “ella salió adelante. Cualquier deportista que le hubiese pasado, yo creo que hubiese sido difícil recuperarse, me imagino. Pero ella veo que se las puede todas, que se reinventa, que ha participado de programas, que es súper positiva en su mentalidad y es alguien que no para de trabajar“.

Para Tomás González lo destacable de la llegada de Natalia Duco al Gobierno de Kast es que “tiene toda su experiencia en el alto rendimiento, así que yo confío en que ella lo va a hacer bien y que tiene una mirada súper positiva y trabaja de manera profesional“.

“Yo puedo hablar más de ella como persona y le deseo lo mejor por supuesto. La quiero mucho a la Nati, ha vivido los mismos ciclos olímpicos: Londres, Río. Entonces espero que salga todo bien por el deporte en verdad. Yo creo que lo más importante es eso, esté quien esté, que el deporte de alto rendimiento siga mejorando. Somos referentes para los deportistas, para las personas. Esperamos seguir teniendo mega eventos también a futuro y seguir destacando y mejorando a nivel internacional. Yo creo que eso es lo más importante”, cerró el gimnasta.

Neven Ilic también apoyó nombramiento de Natalia Duco como ministra

Al igual que Tomás González, quien también defendió la llegada de Natalia Duco al Ministerio del Deporte fue Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

“Yo opino, primero, que no voy a juzgar la decisión de un Presidente de la República. Supongo que si él tomó la decisión, él y su equipo, es porque hizo una evaluación profunda y estimó que Natalia podía desempeñar bien la función de ministra”, dijo, también a Tele13 Radio.

Si bien destacó que “es una persona y una deportista que puso todo el empeño en salir adelante”, no dejó de lado que “cometió un tremendo error, sí lo cometió, pagó conforme a los dictámenes internacionales por el tiempo que tenía que pagar y creo que está hoy día en una nueva etapa de su vida, donde espero que lo haga muy bien“.