Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
Deportes

Senado aprueba reforma a SADP: pone fin a multipropiedad y separa la Federación de la ANFP

Además, se prohíbe que los agentes de jugadores puedan ser parte de la administración o propiedad de las instituciones de fútbol.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma a la Ley SADP, poniendo fin a la multipropiedad de los clubes y separa a la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile.

Los senadores valoraron la moción que avanza, en “integridad deportiva”, a través de la modernización del modelo de regulación de las sociedades anónimas deportivas profesionales, ya que se prohíbe que los agentes de jugadores puedan ser parte de la administración o propiedad de las instituciones de fútbol.

Asimismo, la Cámara Alta destacó que “refuerza mecanismos de control del Estado para abrir espacios para que los hinchas tengan incidencia; entrega mayores atribuciones de fiscalización a la Comisión del Mercado Financiero (CMF); y separa las Sociedades Anónimas Nacionales de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCH)”.

Las normas que no recibieron observaciones fueron aprobadas por 34 votos a favor y 2 abstenciones; sin embargo, se rechazaron materias sobre transacción de acciones; facultad de la CMF para suspender juntas de accionistas; responsabilidad solidaria para el pago de deudas; conflicto de garantía de propiedad (posibilidad que las universidades puedan participar de la nueva liga profesional), entre otros temas.

Notas relacionadas

Las invisibles
Opinión

Las invisibles

Están ahí. Invisibles e innominadas. Cumpliendo una función (no un rol) que pocos quieren asumir. No serán destacadas este 8M. No saldrán a marchar y no estarán seguramente en el foco de los medios. Pero en muchos de nuestros propios círculos familiares hay una cuidadora ya sea de menores o de personas de tercera edad.

Foto del Columnista Sergio España Sergio España