Pablo Milad acusa que reforma a Ley SADP es una “iniciativa refundacional” de La Moneda

Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), junto a los máximos dirigentes de los clubes, expresaron su molestia con la reforma a la Ley SADP y acusaron que es una propuesta “fundacional” del Gobierno.

En una carta enviada a El Mercurio, Milad y los clubes apuntaron que las indicaciones presentadas por La Moneda a la propuesta del senador Matías Walker entorpecerán el desarrollo del fútbol.

La ANFP precisó que si bien apoyan que se ponga fin a la multipropiedad y se fortalezca la transparencia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), rechazan que deban convertirse en una Sociedad Anónima.

“El proyecto sufrió una transformación sustantiva y radical a partir de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, en enero de 2025. Lo que originalmente buscaba perfeccionar el régimen de las SADP con normas específicas, con la indicación del Ejecutivo se convirtió en una iniciativa refundacional del deporte profesional en Chile —que trasciende al fútbol—, con implicancias que van mucho más allá de los objetivos del proyecto original del senador Walker, tales como obligar a la ANFP a constituirse en S.A. y debilitar hasta el extremo la relación del fútbol profesional con las selecciones y la Federación, las que pasarían a ser administradas por estamentos con otros intereses, además de un sinnúmero de otras modificaciones que entorpecerían gravemente el desarrollo del fútbol profesional chileno”, puntualizó Pablo Milad.

En esta línea, cuestionó que no hayan tenido participación en la discusión de la iniciativa en el Senado, ya que solo concurrieron a una sesión de 21 en la Comisión de Constitución, por lo que pidió que vuelva a ser discutido en la instancia parlamentaria.

“Reiteramos nuestra disposición a colaborar técnica y constructivamente en una modernización responsable de la ley. Y reiteramos también el llamado ya efectuado en estas páginas: Que se abra un espacio efectivo de conversación y diálogo, que permita encauzar los más de 20 temas y observaciones que como clubes hemos levantado, a fin de contar con una reforma equilibrada, que fortalezca la transparencia y que no afecte la estabilidad ni el desarrollo del deporte más convocante de Chile. No se trata del proyecto original, sino de la indicación refundacional del Ejecutivo de 2025, elaborada sin considerar la mirada de los clubes profesionales”, cerraron Milad y los clubes.