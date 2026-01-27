Por falta de quórum: Senado aplaza hasta marzo la votación de reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP)

El senador Matías Walker acusó falta de voluntad para votar y cuestionó el lobby de la ANFP. Por su parte, el presidente del Senado se comprometió a poner la iniciativa como prioridad en la tabla de marzo.

Este martes, se esperaba que se realizara la votación de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP). Sin embargo, esto se postergó hasta marzo luego de que se levantara la sesión del Senado por falta de parlamentarios.

Lo anterior, considerando que este fue el último día de trabajo legislativo de enero antes del receso de febrero, situación por la cual el proyecto que se encuentra en tramitación desde hace nueve años deberá seguir esperando.

Frente a esto, el senador Matías Walker (Demócratas), quien impulsa esta iniciativa, acusó falta de voluntad para votar y cuestionó el lobby de la ANFP, asegurando que el proyecto apunta a mayor transparencia y profesionalización.

El descargo del senador Matías Walker por postergación de votación de la reforma a las SADP

“Lamentablemente no se alcanzó a votar nuestro proyecto de reforma de Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales en este día que era el último día de sesión legislativa de enero”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

Producto de ello, aseguró que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN) se comprometió a colocar el proyecto de reforma a las SADP en el primer lugar de la tabla en la primera semana de marzo, cuando los parlamentarios regresen a sus labores.

“Vamos a aprovechar estas semanas de seguir aclarando muchas dudas, pero más que dudas, una suerte campaña del terror que ha hecho como lobby la ANFP en contra del proyecto, pretendiendo sumar a otros deportes, que lejos de perjudicar, el proyecto los favorece porque la iniciativa lo que busca es mejorar la profesionalización del deporte, la transparencia, obviamente nos hacemos cargo de la distinta realidad que tienen otros deportes como el básquetbol, el voleibol, etc”, expresó el senador Walker.

A lo que agregó: “Así como hemos esperado nueve años, nada ni nadie nos va a detener hasta que nuestra iniciativa sea ley de la República”.

Los puntos clave de la reforma a las Sociedades Anónimas Deportivas (SADP)

Dentro del contenido del proyecto, destacan estos puntos:

Separación de la Federación y la ANFP: Con este proyecto se establece la división entre la liga y los clubes profesionales con la Federación deportiva correspondiente.

Con este proyecto se establece la división entre la liga y los clubes profesionales con la Federación deportiva correspondiente. Fin a la multipropiedad: La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente.

La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente. Mayor fiscalización y participación: El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y abre espacios para que los socios tengan incidencia en la propiedad de las SADP. De hecho, establece la prohibición de la participación de las SADP en los clubes de Tercera División para entregarle el control a los socios.

El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y abre espacios para que los socios tengan incidencia en la propiedad de las SADP. De hecho, establece la prohibición de la participación de las SADP en los clubes de Tercera División para entregarle el control a los socios. Fin a los representantes dueños de clubes: La reforma impide que los representantes de jugadores sean propietarios de las entidades deportivas.

En caso de que se apruebe en la Sala del Senado en marzo, la iniciativa pasará a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde habría buena disposición de que sea despachada antes del cambio de mando.