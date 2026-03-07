En Australia parte este domingo la Fórmula 1: cómo quedó la pole position, las escuderías, sus pilotos y los circuitos en 2026

Con el Gran Premio de Australia 2026 se iniciará el domingo la temporada 2026 de la Fórmula 1, que incorpora varios cambios, como vehículos más livianos y compactos, y en la que los pilotos intentarán destronar al actual campeón, Lando Norris.
Este sábado se definieron las posiciones en que largarán las escuderías, y el británico George Russell, de Mercedes, ganó la pole position con un tiempo de 1:18.518. La segunda ubicación quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes.
La primera cita del principal campeonato automovilístico del mundo se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde los pilotos tendrán que completar 58 vueltas.
Esta temporada debutará en la categoría la escudería Cadillac y marcará el regreso de Audi. En el caso del equipo estadounidense, usará motores Ferrari, mientras que la escudería de origen alemán empleará su propio motor.
Las escuderías y sus pilotos
Once serán las escuderías que disputarán las 24 fechas del campeonato de Fórmula 1 2026, que comienza con el Gran Premio de Australia.
Alpine
– Pierre Gasly
– Franco Colapino
Aston Martin
– Fernando Alonso
– Lance Stroll
Audi
– Nico Hülkenberg
– Gabriel Bartoleto
Cadillac
– Sergio Pérez
– Valtteri Bottas
Ferrari
– Charles Leclerc
– Lewis Hamilton
Haas
– Esteban Ocon
– Oliver Bearman
McLaren
– Lando Norris
– Oscar Piastri
Mercedes
– George Russell
– Andrea Kimi Antonelli
Racing Bulls
– Liam Lawson
– Arvid Lindblad
Red Bull Racing
– Max Vertstappen
– Isack Hadjar
Williams Racing
– Alexander Albon
– Carlos Sainz
Calendario de los Grandes Premios 2026
Este año se suprimió el Gran Premio de Imola, en Italia, y se dio paso al nuevo circuito de Madrid, que por primera vez será sede del Gran Premio de España.
- Australia (8 de marzo)
- China (15 de marzo)
- Japón (29 de marzo)
- Bahrein (12 de abril)
- Arabia Saudita (19 de abril)
- Miami (3 de mayo)
- Canadá (24 de mayo)
- Mónaco (7 de junio)
- Barcelona-Cataluña (14 de junio)
- Austria (28 de junio)
- Reino Unido (5 de julio)
- Bélgica (19 de julio)
- Hungría (26 de julio)
- Países Bajos (23 de agosto)
- Italia (6 de septiembre)
- España (13 de septiembre)
- Azerbaiyán (26 de septiembre)
- Singapur (11 de octubre)
- Texas (25 de octubre)
- México (1 noviembre)
- Sao Paulo (8 de noviembre)
- Las Vegas (21 de noviembre)
- Qatar (29 de noviembre)
- Abu Dhabi (6 de diciembre)