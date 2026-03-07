En Australia parte este domingo la Fórmula 1: cómo quedó la pole position, las escuderías, sus pilotos y los circuitos en 2026

La primera fecha se disputará en el circuito urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde los pilotos tendrán que completar 58 vueltas.

Con el Gran Premio de Australia 2026 se iniciará el domingo la temporada 2026 de la Fórmula 1, que incorpora varios cambios, como vehículos más livianos y compactos, y en la que los pilotos intentarán destronar al actual campeón, Lando Norris.

Este sábado se definieron las posiciones en que largarán las escuderías, y el británico George Russell, de Mercedes, ganó la pole position con un tiempo de 1:18.518. La segunda ubicación quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, también de Mercedes.

La primera cita del principal campeonato automovilístico del mundo se disputará el domingo 8 de marzo en el circuito urbano de Albert Park Circuit, en Melbourne, donde los pilotos tendrán que completar 58 vueltas.

Esta temporada debutará en la categoría la escudería Cadillac y marcará el regreso de Audi. En el caso del equipo estadounidense, usará motores Ferrari, mientras que la escudería de origen alemán empleará su propio motor.

Las escuderías y sus pilotos

Once serán las escuderías que disputarán las 24 fechas del campeonato de Fórmula 1 2026, que comienza con el Gran Premio de Australia.

Alpine

– Pierre Gasly

– Franco Colapino

Aston Martin

– Fernando Alonso

– Lance Stroll

Audi

– Nico Hülkenberg

– Gabriel Bartoleto

Cadillac

– Sergio Pérez

– Valtteri Bottas

Ferrari

– Charles Leclerc

– Lewis Hamilton

Haas

– Esteban Ocon

– Oliver Bearman

McLaren

– Lando Norris

– Oscar Piastri

Mercedes

– George Russell

– Andrea Kimi Antonelli

Racing Bulls

– Liam Lawson

– Arvid Lindblad

Red Bull Racing

– Max Vertstappen

– Isack Hadjar

Williams Racing

– Alexander Albon

– Carlos Sainz

Calendario de los Grandes Premios 2026

Este año se suprimió el Gran Premio de Imola, en Italia, y se dio paso al nuevo circuito de Madrid, que por primera vez será sede del Gran Premio de España.