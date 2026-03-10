O’Higgins vs Tolima en Copa Libertadores: a qué hora y dónde ver gratis el crucial duelo de Fase 3

Los Celestes llegan a Colombia con una ventaja de 1-0 y buscarán instalarse en la fase de grupos del torneo continental después de 12 años.

O’Higgins continúa su sueño continental esta semana cuando visite en Colombia a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026.

El Capo de Provincia saldrá a la cancha con el objetivo de instalarse en la fase de grupos del certamen continental, instancia que no juega desde hace 12 años.

Para ello, los Celestes buscarán hacer valer la ventaja con la que llegan a este encuentro, ya que en el duelo de ida se impusieron por 1-0 en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un partido donde pudieron sacar más diferencias considerando como se dio el desarrollo del cotejo.

En caso de perder la llave, los rancagüinos tienen asegurado el ingreso a la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de O’Higgins vs Deportes Tolima en Copa Libertadores

El duelo de vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores entre O’Higgins y Deportes Tolima se disputará este miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Colombia.

Este encuentro contará con transmisión por TV abierta a través de las pantallas de Chilevisión, mientras que por cable se podrá ver en vivo en ESPN.

Por streaming, el partido se podrá ver en la plataforma de Disney+, en la señal en vivo de Chilevisión.cl y en la app MiCHV.