“Estamos desesperados”: Madre de hincha chileno detenido en Brasil por gesto racista recurrirá a Kast

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Un ciudadano chileno fue detenido en Brasil tras ser acusado de realizar gestos racistas durante un partido de fútbol entre O’Higgins y Bahía, disputado por la Copa Libertadores en la ciudad de Salvador.

El hecho ocurrió en el estadio Arena Fonte Nova, donde cámaras de seguridad captaron al hombre imitando a un mono hacia los jugadores del equipo brasileño, situación que derivó en su arresto por parte de la policía local.

El detenido fue identificado como Francisco Sepúlveda, de 27 años y oriundo de Rancagua. Tras el incidente, la policía lo retiró del recinto deportivo y lo trasladó a una comisaría de Salvador de Bahía.

Posteriormente, la justicia brasileña decidió decretar prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el delito de racismo, una conducta que en Brasil está tipificada penalmente.

El caso generó gran repercusión tanto en Brasil como en Chile, especialmente porque ocurrió en un contexto de alta sensibilidad frente a episodios de discriminación en el fútbol sudamericano. El gesto del hincha fue registrado por los sistemas de vigilancia del estadio durante el entretiempo del encuentro, lo que permitió a las autoridades actuar rápidamente.

En medio de la polémica, la familia del joven manifestó su preocupación por su situación judicial. Su madre, Isabel Vargas, aseguró que el joven “cometió un error”, pero defendió que no es una persona violenta. Además, relató que el caso ha sido muy difícil para la familia y que están buscando apoyo para enfrentar el proceso.

La mujer también señaló que intentarán contactar al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con la esperanza de recibir ayuda o gestionar que su hijo pueda ser trasladado al país para enfrentar el proceso judicial. “Estamos desesperados”, afirmó, al explicar que la familia ha debido reunir dinero para costear abogados y gastos asociados al caso.

Mientras tanto, el chileno permanece detenido en Brasil a la espera de nuevas resoluciones judiciales, en un caso que ha reabierto el debate sobre los actos de racismo en el fútbol y las sanciones que enfrentan quienes protagonizan este tipo de conductas.