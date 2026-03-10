Terremoto en la U de Chile: Francisco Paqui Meneghini deja de ser entrenador de los azules

Se acabó la paciencia en Azul Azul y Paqui Meneghini se va de la U con solo un triunfo en siete partidos oficiales.

El ciclo de Francisco Paqui Meneghini como entrenador de la U de Chile llegó a su fin. El estratega trasandino dejó su cargo este martes luego del opaco empate 1-1 contra la Universidad de Concepción en el Estadio Nacional.

El DT asumió la banca del cuadro universitarios a inicios de este año con la compleja misión de reemplazar a Gustavo Álvarez. Si bien Meneghini no posee títulos como entrenador, habían altas expectativas por su estilo de juego y el buen nivel que mostró dirigiendo a O’Higgins, equipo con el que alcanzó la clasificación a Copa Libertadores.

La paciencia de los hinchas azules se agotó este lunes tras el empate contra la UdeC en la Liga de Primera, donde se escuchó el ensordecedor cántico: “Paqui ya se va”.

“No es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo”, había dicho el entrenador ayer en conferencia de prensa.

Con Meneghini en la banca, la U solo obtuvo una victoria en siete partidos oficiales, la cual tuvo lugar en el Estadio Monumental frente a Colo Colo por 1-0.

Respecto a los otros resultados, los azules registraron cuatro empates y una derrota en el Campeonato Nacional. A ello, se suma la caída ante Palestino que significó la temprana eliminación de Copa Sudamericana.

Lo anterior, implicó un duro golpe económico, puesto que por el hecho de no meterse en la fase de grupos del certamen, el club no pudo embolsar los US $ 900 mil que otorga Conmebol por participar en dicha instancia.