Vuelco en U de Chile: la razón por la que se habría caído el arribo de Jorge Fossati a la banca de los azules

El entrenador uruguayo tenía todo acordado para llegar a la U. Sin embargo, en las últimas horas las negociaciones se truncaron.

En las últimas horas se dio a conocer que el uruguayo de 73 años, Jorge Fossati, sería la primera opción y tendría todo acordado para ser el nuevo entrenado de la U de Chile tras la temprana salida de Francisco Paqui Meneghini.

De hecho, el DT charrúa reconoció en conversación con el medio Sport 890: “A mi me llegó que ya estaba todo arreglado. No sé si reír o llorar, porque veo Juancito, Miguelito y varios candidatos más. Veo que aparecen un montón de candidatos para dirigir a la Universidad de Chile, pero yo no aparezco y conmigo hablaron, solo eso voy a decir (…) me llamaron del club, el gerente del club (Manuel Mayo) y tuvimos una charla“.

En este marco, su llegada a la U habría estado prácticamente cerrada, con un acuerdo económico de cerca de un millón de dólares, según Radio ADN.

Sin embargo, se habría producido un vuelco en las negociaciones entre Azul Azul y Fossati y las conversaciones se habrían paralizado.

Lo anterior, debido a que a la dirigencia de la Universidad de Chile no le habría gustado la “franqueza” que expuso el ex entrenador de Universitario de Perú, quien señaló que si bien estaba dispuesto a tomar el cargo, no iba a asumir “solo” la responsabilidad en caso de que no se den los resultados.

De acuerdo al citado medio, las negociaciones se truncaron durante la tarde de este jueves, después de una reunión en la que participaron algunos directores. Allí, Fossati afirmó que si era necesario exponer que las cosas no se estaban realizando bien, lo diría de forma pública. Lo anterior, relacionado principalmente con posibles fichajes en el mercado invernal.

Producto de ello, el acuerdo se habría caído, situación por la cual en el cuadro azul estarían barajando nuevas opciones.