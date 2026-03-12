La programación de la fecha 7 de la Liga de Primera: revisa qué duelo irá por TV abierta y cuándo juega Colo Colo, la U y la UC

Revisa cómo se jugará la séptima fecha del Campeonato Nacional, donde La U visitará al campeón con DT interino.

Este viernes comienza la fecha 7 de la Liga de Primera del fútbol chileno, la cual cuenta con diversos partidos destacados en su programación.

Los encargados de abrir la nueva jornada del Campeonato Nacional serán Audax Italiano y Deportes Concepción.

El sábado, la acción continuará con el duelo destacado de la fecha, que será protagonizado por Coquimbo Unido y Universidad de Chile, que será dirigido por un cuerpo técnico interino tras la salida de Francisco Meneghini. Más tarde, Universidad Católica recibirá a Everton en el Claro Arena.

El domingo, Cobresal hará de local ante la Deportes Limache en el Estadio El Cobre de El Salvador, cuyo encuentro se transmitirá por TV abierta a través de la señal de Canal 13.

Posteriormente, Ñublense recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Nelson Oyarzún. Para el día lunes se encuentra programado el partido entre Unión La Calera y O’Higgins de Rancagua a las 18:00 horas.

La fecha 7 de la Liga de Primera la cerrará Colo Colo, que a las 20:30 horas recibirá a Huachipato en el Estadio Monumental.

La programación completa de la fecha 7 de la Liga de Primera del fútbol chileno