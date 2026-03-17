Ministra Duco reveló los argumentos para ponerle suma urgencia a la reforma a la ley que regula las SADP

Entre otros puntos clave, el proyecto establece la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh).

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, confirmó que el Gobierno le pondrá suma urgencia al proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados y con el que se busca reformar la ley que regula el accionar de las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) en el fútbol chileno.

“Prontamente tendremos novedades. Cuando lo decidamos, lo vamos a comunicar”, había indicado la secretaria de Estado hace unos días.

Este lunes Duco, empleó su cuenta de X para repostear un comunicado del Ejecutivo en el que se precisó que “el Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, informa que ha decidido poner suma urgencia al proyecto de ley que reforma la ley N°20.019 que regula las Sociedades Anónimas Deportivas profesionales, luego de haber analizado su contenido y haber escuchado las opiniones de los principales involucrados en su discusión“.

Ministra Duco e importancia del proyecto sobre las SADP

“Existe la firme convicción de que esta reforma es necesaria, ya que moderniza el modelo de propiedad y gestión del fútbol chileno, aumenta la transparencia y corrige los problemas de la ley vigente”, añadió el texto.

Junto con divulgar el comunicado en su cuenta de la red social, la ministra Natalia Duco escribió: “Trabajando para usted”.

La decisión de darle luz verde a la suma urgencia al proyecto sobre las SADP se produjo pocos días después de que Duco se reunió con la directiva del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), en la que esta última le recalcó que “esta reforma es fundamental para el futuro del fútbol chileno y representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un modelo más transparente y de mejor gobernanza para la actividad”.

A inicios de marzo, el Senado aprobó por 34 votos a favor y dos abstenciones la reforma a la ley 20.019, que establece la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), así como el fin de la multipropiedad, entre otros puntos clave.

El senador Matías Walker (Demócratas), uno de los impulsores del proyecto, agradeció a la ministra por ponerle suma urgencia y destacó que esta “va a permitir que, en un plazo de 15 días, la Cámara de Diputados, donde nació este proyecto hace 10 años, pueda ratificarlo y convertirlo en ley lo antes posible, considerando que hay un plazo de 18 meses para su implementación, tiempo que los presidentes de clubes, paradójicamente, encuentran que es muy poco“.