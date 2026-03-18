Con Chile como protagonista: Sudamérica impulsa una posible candidatura para organizar el Mundial de Rugby 2035

Sudamérica avanza en la carrera por albergar el certamen, cuya candidatura se llevaría a cabo de manera conjunta entre cuatro países.

El rugby chileno se encuentra en su mejor momento, lo cual se refleja con la clasificación de Los Cóndores a su segundo Mundial consecutivo.

En medio del gran presente de Chile en este deporte, el país se proyecta para asumir un importante desafío a nivel planetario en la especialidad.

De acuerdo al medio El Observador de Uruguay, el CEO de World Rugby, Alan Gilpin, arribará a Buenos Aires, Argentina, para ser parte de una reunión vital para Sudamérica.

Lo anterior, debido a que en dicha cita se planteará el interés del país trasandino para ser sede del Mundial de Rugby 2035. No obstante, la iniciativa no considera que sean la única nación en albergar el certamen, ya que la candidatura sería conjunta con Chile, Brasil y Uruguay.

Referentes históricos del rugby argentino han respaldado el impulso de la candidatura de Sudamérica. “Nos gusta trabajar el concepto. Lo sabe Sudamérica y World Rugby. Habrá visitas de World Rugby, vamos a poner claro lo que queremos para que o en 2035 o en 2039 haya un Mundial en Sudamérica”, expresó Agustín Pichot en el podcast Córdova XV.

El proceso de selección para definir la sede del Mundial 2035 ya comenzó, y en caso de que Sudamérica oficialice su intención del albergar el evento, deberá competir con Italia, España, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

Este proceso cuenta con varias etapas, como las expresiones de interés (octubre 2025), la presentación de propuestas detalladas (tercer trimestre 2026), evaluaciones técnicas (finales de 2026 e inicios 2027), la definición de la sede (mayo 2027), para finalmente dar paso a la designación oficial del World Rugby (noviembre 2027).