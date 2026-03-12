Los equipos chilenos conocerán sus rivales: cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana

Son cinco los equipos chilenos que jugarán torneos Conmebol este año. Revisa cómo quedaron los bombos en cada competición.

O’Higgins no pudo ante Deportes Tolima en la Fase 3 y dijo adiós a la ilusión de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque no todo son malas noticias, ya que aseguraron su ingreso a la Sudamericana.

De esta forma, el Capo de Provincia se sumó a Audax Italiano y a Palestino como los equipos chilenos que disputarán el certamen.

Los tres clubes chilenos estarán en bombos diferentes, lo cual será clave para el sorteo, donde conocerán los rivales que deberán enfrentar en la fase de grupos.

Así quedaron los bombos de la Copa Sudamericana 2026

Bombo 1: River Plate (ARG), Atlético Mineiro (BRA), Sao Paulo (BRA), Racing (ARG), Gremio (BRA), Olimpia (PAR), Santos (BRA) y América de Cali (COL).

Bombo 2: San Lorenzo (ARG), Bragantino (BRA), Palestino (CHI), Millonarios FC (COL), Caracas, (VEN), Vasco da Gama (BRA), Cienciano (PER) y Tigre (ARG).

El Bombo 3: Audax Italiano (CHI), Blooming (BOL), Puerto Cabello (VEN), Boston River (URU), Montevideo City Torque (URU), Deportivo Cuenca (ECU), Independiente Petrolero (BOL) y Macará (ECU).

Bombo 4: Alianza Atlético (PER), Riestra (ARG), Barracas (ARG), Deportivo Recoleta (PAR), Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL), Botafogo (BRA), Carabobo (VEN), O’Higgins (CHI).

Los bombos y los rivales que podrían tener los equipos chilenos en Copa Libertadores

Por otro lado, son dos clubes chilenos los que jugarán la Copa Libertadores: Coquimbo Unido y Universidad Católica. Ambos clasificaron directamente tras ser campeón y subcampeón de la Liga de Primera 2025, respectivamente.

Tanto la UC como los Piratas forman parte del bombo 3. Revisa como quedaron los bolilleros:

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA), Independiente del Valle (ECU).

Bombo 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

El Bombo 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol, Barcelona SC (ECU), Sporting Cristal, Tolima (COL), Juventud (URU) o Independiente Medellín (COL).

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana?

El sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo a las 20:00 horas, cuyo evento se podrá ver en vivo en Disney+ y las redes sociales de Conmebol, como Facebook y YouTube.