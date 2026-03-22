“No puede ser jugador de Primera División”: las duras críticas contra Alexis Sánchez tras nueva caída del Sevilla

La prensa española lapidó a Alexis Sánchez luego del encuentro contra Valencia, donde el chileno fui pifiado por los hinchas.

El Sevilla no levanta cabeza y perdió de local 2-0 frente al Valencia en la fecha 29 de LaLiga, complicándose en la parte baja de la tabla, donde están a tres unidades de la zona roja.

En este marco, Alexis Sánchez no tuvo la mejor jornada, ya que cometió un grave error al perder la posesión en la primera anotación del rival. De hecho, fue pifiado por los hinchas andaluces y fue reemplazado en el entretiempo.

En medio de este complicado momento, la prensa de España emitió fuertes críticas hacia Alexis. El medio Estadio Deportivo expresó: “El chileno ha vuelto a demostrar -ya va por la enésima prueba de ello- que no puede ser jugador de un equipo de Primera División. En partidos que exigen, se demuestra que el extremo no está y ha dejado fallos notorios, siendo el principal culpable de la pérdida que ha ocasionado el primer gol valencianista. Desastroso, una vez más”.

Los fuertes cuestionamientos de la prensa española a Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

Por su parte, El Desmarque señaló: “Inexplicable pérdida en el gol de Hugo Duro. No está para estas cosas y a la grada se le ha atravesado ya. Cambiado en el descanso y silbado. La gente ya se ha cansado de él”.

El Correo de Andalucía escribió: “Empezó atinado con balón, leyendo bien el partido, pero rápidamente se diluyó. Perdió un balón incomprensible que terminó en el 0-1 de Hugo Duro. Almeyda se ha empeñado en que está para ser titular, pero igual sólo es un revulsivo dependiendo del contexto”.

Por otro lado, Gabriel Suazo también fue bastante cuestionado. El lateral izquierdo estuvo en cancha los 90 minutos, y al menos en la prensa, empieza a perder bonos frente a su competencia: el joven Oso. “Que juegue por delante de Oso no tiene ninguna explicación. Si el partido de Juanlu fue deficiente, el suyo incalificable”, expusieron en el Correo de Andalucía.

“Puro enredo. Su diferencia con Oso quedó de manifiesto en cuanto el chaval salió en la segunda parte”, añadieron

Estadio Deportivo también tuvo palabras para el jugador nacional: “Una vez más, poco casi nada del lateral chileno en el encuentro. No estuvo donde debía estar y gran parte de responsabilidad tuvo en el segundo gol valencianista, donde tuvo que dejar a Kike Salas para que intentase arreglar -sin éxito- el agujero dejado por el chileno. Lo peor: habrá que seguir escuchando el mensaje de que hay que proteger a Oso…”.