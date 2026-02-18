Alexis Sánchez “tiene las horas contadas” en Sevilla y tendría acuerdo para volver a Sudamérica

Alexis Sánchez ha perdido protagonismo en Sevilla y ya tendría un preacuerdo para jugar en un gigante de Brasil.

Tras un gran comienzo en el Sevilla, Alexis Sánchez ha perdido protagonismo en el fútbol español y el equipo no logra despegar en LaLiga.

En este contexto, en el Viejo Continente ya se habla de que el delantero chileno dejará el conjunto de Andalucía, que se encuentra en la parte baja del torneo español, a solo dos puntos de puestos de descenso.

De acuerdo a los medios españoles, Alexis Sánchez regresaría a Sudamérica y aterrizaría en Brasil, donde incluso tendría un preacuerdo con el Inter de Porto Alegre. Aprovechando esta situación, el Sevilla le habría ofrecido terminar el contrato de forma anticipada.

El medio partidario Vamos mi Sevilla aseguró que la dirección deportiva del club le ofreció una salida con el objetivo de rejuvenecer el ataque. La idea de la directiva era fichar al ecuatoriano de 22 años, Patrick Mercado. Sin embargo, el futbolista no pudo llegar a Sevilla al no contar con cupo extracomunitario, situación por la cual se le habría hecho el ofrecimiento al Niño Maravilla, quien no aceptó.

Respecto a la posibilidad de recalar en Inter de Porto Alegre en el próximo mercado de pases, el medio Ficherío.com informó que el jugador “tiene las horas contadas en el Ramón Sánchez-Pizjuán”.

Esto, debido a que “el chileno ya ha cerrado un acuerdo definitivo para marcharse al Internacional de Porto Alegre la próxima temporada, poniendo fin a una etapa en Nervión marcada por la irregularidad y las sombras”.

De hecho, Alexis no lo pasa nada de bien en Sevilla, puesto que viene de ser banca en el último duelo y ha jugado solo dos de los últimos cinco partidos. ¿Cuándo fue la última vez que fue titular? Hace más de un mes, precisamente el 4 de enero, donde el equipo dirigido por Matías Almeyda cayó 3-0 ante el Levante.