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La U abre los fuegos: la programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Este viernes comienza el nuevo torneo del fútbol chileno, donde la U recibirá a La Serena en el primer partido de la Copa de la Liga.

Foto del editor Francisco Rosales
Francisco Rosales

Este viernes inicia la Copa de la Liga 2026, el nuevo torneo del fútbol chileno en el que competirán los 16 clubes de la Liga de Primera, cuyo ganador se quedará con el preciado cupo Chile 3 para la Copa Libertadores 2027.

El certamen cuenta con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, los cuales fueron definidos en base al rendimiento que tuvieron los clubes en el Campeonato Nacional de la temporada pasada, dejando como cabeza de serie a los los primeros cuatro de la tabla 2025: Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile.

La fase de grupos se jugará en partidos de ida y vuelta y solamente el primero de cada grupo se meterá a la ronda eliminatoria (semifinales).

Como incentivo, el equipo que se corone campeón de la Copa de la Liga clasificará a la Copa Libertadores como Chile 3 y asegurará su participación en la Supercopa 2027.

La programación de la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026

Viernes 20 de marzo

  • Universidad de Chile vs. Deportes La Serena. 18:00 horas. Estadio Nacional.
  • Unión La Calera vs. Audax Italiano. 20:30 horas. Estadio Nicolás Chahuán.

Sábado 21 de marzo

  • Huachipato vs. Deportes Concepción. 12:00 horas. Estadio Huachipato.
  • Colo Colo vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio Monumental.
  • Cobresal vs. Ñublense. 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Domingo 22 de marzo

  • Universidad Católica vs. Universidad de Concepción. 18:00 horas. Claro Arena.
  • O’Higgins vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Lunes 23 de marzo

  • Palestino vs. Everton. 20:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

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