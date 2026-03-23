Quién es el líder de Los de Abajo encarcelado por tráfico de drogas y cuál sería su vínculo con dos jugadores de la U

Junto con su vinculación a la agrupación dedicada al narcotráfico, al sujeto se lo relaciona también con una estructura ligada a la venta ilegal de armas de fuego.

La U de Chile rehusó entregar comentarios respecto de la videollamada que mantuvieron dos de los jugadores del primer equipo con un reconocido líder de la barra Los de Abajo, quien está imputado por tráfico de drogas.

El individuo fue identificado como Víctor Poblete, alias Vitoko, quien compartió en sus cuentas de redes sociales capturas de la videollamada en la que aparece conversando con los futbolistas de la U, pese a que se encuentra encarcelado.

Según la información que entregó T13, además del club, también contactó a los jugadores vinculados con el sujeto, quienes declinaron referirse al tema.

Qué jugadores de la U mantuvieron la videollamada

Luego de recalcar que “por ahora no existen antecedentes que acrediten algún delito por parte de los futbolistas”, el citado medio precisó que los jugadores involucrados en el tema son el defensor Marcelo Morales y el volante Lucas Assadi.

De acuerdo con lo informado, Víctor Poblete integraba el grupo de narcotraficantes conocido como Los Wayan, que encabezaba su hermano, y al que se apunta por emplear a la barra de los azules como una plataforma para ganar poder.

Respecto de Vitoko, el citado medio apuntó que mantiene una prohibición de entrar a los estadios hasta 2034, tras ser vinculado al ingreso irregular a los recintos deportivos.

Junto con su vinculación a la agrupación dedicada al narcotráfico, a Poblete se lo relaciona también con una estructura ligada a la venta ilegal de armas de fuego.

Cómo se generó el vínculo entre Vitoko y los futbolistas

El reportaje apuntó con posterioridad que, a pesar de estar tras las rejas, el sujeto logró acreditarse como periodista del medio Radio Santiago, luego de que su solicitud fue tramitada sin que nadie reparara que se encuentra privado de libertad.

De esta forma, el sujeto no solo eludió la detección sobre el mal uso de las acreditaciones, sino que también logró burlar las restricciones del sistema penitenciario.

Así, celebró el triunfo de la U ante Colo Colo en el último superclásico, luego de lo cual mantuvo una conversación con Marcelo Morales y Lucas Assadi, la que después compartió en sus redes sociales.

El mismo medio reveló que poco antes de ser detenido por la PDI, Vitoko y otro individuo fueron detectados mientras conversaban con el director de Azul Azul, Aldo Marín, quien admitió conocer al sujeto, pero dijo no recordar el contenido de esa conversación.