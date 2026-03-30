“Deje su cargo”: la dura arremetida de deportistas contra la ministra Natalia Duco por apoyar al rodeo

La ministra del Deporte estuvo en la final del Campeonato Nacional de Rodeo y propuso un plan de desarrollo para la disciplina.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, ha sido blanco de duras críticas por parte de deportistas, luego de que la ex lanzadora de la bala propusiera un plan de desarrollo al rodeo.

La secretaria de Estado estuvo el domingo en la Medialuna de Rancagua junto al presidente José Antonio Kast, donde presenciaron la final del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, más conocido como Champion.

En la instancia, la ministra Duco invitó a la Federación de Rodeo a reunirse para que la cartera pueda “regular y crear un plan de desarrollo a futuro” para la disciplina.

Tras ello, la ex atleta publicó un video a través de sus redes sociales, donde afirmó que “el rodeo es expresión de una historia, de familias y de una forma de entender el campo chileno”.

A lo que añadió: “Y como toda tradición viva, su desafío es avanzar con responsabilidad, elevando estándares y respondiendo a lo que hoy la sociedad exige”.

Los cuestionamientos de deportistas a la ministra Natalia Duco por dichos sobre el rodeo

En dicha publicación en Instagram, diversos deportistas salieron al paso y criticaron a Duco por proponer un plan de desarrollo al rodeo.

En este marco, la futbolista y seleccionada chilena, Fernanda Pinilla, aseguró: “No es deporte, es maltrato animal”.

Francisca Zúñiga, quien representa al país en Tenis de Playa, cuestionó: “¡No sostengas tradiciones de maltrato y tortura, por favor! Pon la energía en tanto deporte que crea vida y alegría”.

La velocista Paulina Contreras Cazenave, también manifestó su desacuerdo con la postura de la cartera. “Me extraña que siendo deportista diga que el rodeo es deporte… mejor apoyen disciplinas que realmente lo necesitan”, expresó.

El maratonista César Díaz fue el más duro e instó a Natalia Duco a dejar su cargo como ministra del Deporte. “Cuanta ignorancia al decir que el rodeo es deporte. Hágase un favor y deje su cargo“, expuso el corredor.