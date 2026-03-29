Encuesta Pulso Ciudadano: aprobación de presidente Kast cae a 34,7%

La desaprobación, a su vez, aumentó de 26,3% a 48,7% en entre la primera quincena de marzo y la fecha actual.

Una nueva encuesta de Pulso Ciudadano reveló este domingo una caída en la aprobación del presidente José Antonio Kast.

Ya a mediados de esta semana distintos sondeos de opinión daban a conocer los efectos en la aprobación del mandatario que tuvo el alza de los combustibles anunciado por el Gobierno. Por primera vez, de hecho, la desaprobación superó al respaldo.

En Cadem, la aprobación de Kast cayó a 47% (un descenso de 4 puntos) y su desaprobación subió a un 49% (+7 puntos). Panel Ciudadano, en tanto, registra variaciones más acentuadas: su desaprobación subió 30 puntos (48%) desde el 13 de marzo y su respaldo decreció 17 puntos (42%).

Pulso Ciudadano, en tanto, dio a conocer esta jornada que la aprobación cayó de 47,5%, en la primera quincena de marzo, a 34,7%. La desaprobación, a su vez, aumentó en el mismo periodo de 26,3% a 48,7%.

En comparación con el gobierno anterior, Kast registra una leve ventaja -en estas fechas Boric registraba un 34%- pero su desaprobación es mayor (48,7% versus el 41% que generaba su antecesor).

Encuestados rechazan alza de combustibles

La medición revela, además, que un 57,2% de los consultados esta muy en desacuerdo con el alza del precio de los combustibles. De hecho, un 55,9% hubiera preferido que “traspasar el alza parcialmente, ajustando el Mepco” y que un 33,3% se inclina por “aplicar el Mepco íntegro, aunque signifique endeudar al Estado”. Solo un 10,8% estuvo de acuerdo con “traspasar el alza completa a los consumidores”.

Respecto de las medidas del Gobierno para amortiguar este aumento, como congelar la tarifa del transporte público y del precio de la parafina, así como la entrega de subsidios a taxis y colectivos, un 43,9% las apoya. Un 24,8% se manifestó muy en desacuerdo o en desacuerdo.