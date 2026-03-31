Diputado Gatica oficia a ministra Natalia Duco por plan para el rodeo: “¿Sabrá que hay deportistas haciendo bingos?”

“No puede ser que el Estado siga destinando recursos a una práctica que no representa a la gran mayoría del país”, fue parte de lo que expresó el parlamentario.

El diputado Gustavo Gatica arremetió contra la ministra del Deporte, Natalia Duco, y la ofició luego de que anunciara que anunciara un “plan de desarrollo a futuro” para el rodeo en Chile.

Fue el pasado domingo cuando la secretaria de Estado manifestó su apoyo a la actividad, en el marco del 77° Campeonato Nacional de Rodeo, también conocido como Champion, el cual se realizó en la Medialuna de Rancagua.

Allí, Duco invitó a la Federación de Rodeo a reunirse para que la cartera pueda “regular y crear un plan de desarrollo a futuro” para la disciplina. Posteriormente, ratificó su apoyo en sus redes sociales, donde expuso: “El rodeo es expresión de una historia, de familias y de una forma de entender el campo chileno”. Y como toda tradición viva, su desafío es avanzar con responsabilidad, elevando estándares y respondiendo a lo que hoy la sociedad exige”.

Diputado Gustavo Gatica oficia a la ministra Natalia Duco

Bajo este contexto, el diputado Gatica en su cuenta de X interpeló a la titular del Deporte: “Ministra Duco, ¿sabrá usted que hay deportistas haciendo bingos para pagar sus viajes a campeonatos y entrenamientos, mientras su Gobierno decide priorizar el rodeo? Las prioridades sí importan”.

Siguiendo en esa línea, cuestionó que “hay evidencia clara de maltrato animal” en los eventos de rodeo. En este sentido, aseveró que “no puede ser que el Estado siga destinando recursos a una práctica que no representa a la gran mayoría del país. Chile es más diverso, y las prioridades deportivas y sociales también lo son”.

Producto de lo anterior, el parlamentario sostuvo que emitió un oficio contra la cartera “para que informe al país, y no solo a un sector, dónde se pondrán los énfasis y recursos este periodo. No se puede seguir tomando decisiones pensando en unos pocos, mientras la mayoría sigue quedando fuera”.