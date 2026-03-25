Cámara aprueba la Ley de SADP: los puntos clave y cómo cambia el fútbol chileno

La iniciativa que separa a la ANFP de la Federación se aprobó con un amplio respaldo en la Cámara de Diputados y se convertirá en ley.

Tras una larga tramitación en el Congreso, este miércoles se aprobó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP) en la Cámara de Diputados.

La medida fue respaldada por 148 votos a favor, ninguno en contra y solamente una abstención de parte de Daniel Lilayú (UDI). Ahora, solo resta que se publique en el Diario Oficial para que sea ley.

La sesión contó con la participación de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, y el subsecretario de la cartera, Andrés Otero, quienes calificaron la iniciativa como “necesaria”.

Respecto a los plazos, una vez que se apruebe la ley, todas las instituciones tendrán 18 meses para adecuar sus estatutos.

Los puntos clave de la reforma a las SADP que se aprobó en el Cogreso

Separación de la Federación y la ANFP: Se establece la división entre la liga y los clubes profesionales con la Federación deportiva correspondiente. Esta última tendrá a cargo lo formativo y las selecciones.

Se establece la división entre la liga y los clubes profesionales con la Federación deportiva correspondiente. Esta última tendrá a cargo lo formativo y las selecciones. Fin a la multipropiedad: La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente.

La iniciativa prohíbe que un conglomerado o un mismo empresario sea parte del manejo de dos o más clubes simultáneamente. Mayor fiscalización y participación: El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y se incorporan reportes financieros semestrales.

El proyecto refuerza los mecanismos de control estatal y se incorporan reportes financieros semestrales. Fin a los representantes dueños de clubes: La reforma impide que los representantes de jugadores sean propietarios de las entidades deportivas.

La reforma impide que los representantes de jugadores sean propietarios de las entidades deportivas. Control financiero: Las SADP tendrán la obligación de reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Los cambios que tendrá el fútbol chileno con la Ley de SADP

Los primero que se materializará será la separación de la ANFP de la Federación de Fútbol. La norma establece la creación de las Ligas Deportivas Profesionales (LDP) y recalifica a los clubes como “Organizaciones Deportivas Profesionales de Base”, por lo que podrán ser SADP, sociedades anónimas concesionarias y corporaciones.

La Federación se encargará de las selecciones y el fútbol formativo, mientras que las ligas se harán cargo de las competencias de clubes.

La LDP tendrá la obligación de publicar la información sobre sus estados financieros ante la CMF. Para saber quiénes son los dueños de los clubes y evitar la multipropiedad, la norma señala que las “organizaciones deportivas profesionales de base deberán presentar ante la Dirección Nacional del IND una declaración jurada, legalizada ante notario, que describa detalladamente la estructura de la propiedad y el mecanismo de control del club”.