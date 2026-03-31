El millonario premio que se juega Bolivia en el repechaje al Mundial 2026

La selección de Bolivia enfrentará a Irak en busca de la clasificación al Mundial 2026, el cual repartirá los premios más altos de su historia.

La selección de Bolivia está a 90 minutos de cumplir el sueño y clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, y para ello, deberá imponerse en el repechaje intercontinental frente a Irak.

Además del honor y lo que significa disputar una Copa del Mundo después de 32 años, el cuadro altiplánico saldrá a la cancha con una motivación extra, ya que también está en juego un millonario premio.

Para esta edición de la cita planetaria, las selecciones que participen en la fase de grupos recibirán un jugoso premio de $9 millones de dólares por parte de la FIFA. De este monto, los jugadores y el cuerpo técnico de la selección de Bolivia recibirían un 45% tras un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Considerando lo anterior, si Bolivia logra clasificar al Mundial 2026 vía repechaje, el plantel se repartirá un premio de $4 millones de dólares.

Los premios que reparte el Mundial 2026

En el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA repartirá los premios más altos de la historia. El campeón recibirá $50 millones de dólares, partiendo de la base de los $9 millones que recibirá cada selección por jugar la fase de grupos. Revisa el desglose:

Campeón: 50 millones.

50 millones. Subcampeón: 33 millones.

33 millones. Tercer lugar: 29 millones.

29 millones. Cuarto lugar: 27 millones.

27 millones. Cuartos de final: 19 millones.

19 millones. Octavos de final: 15 millones.

15 millones. Dieciseisavos de final: 11 millones.

11 millones. Fase de grupos: 9 millones + 1,5 millones por gastos de preparación.

Bolivia en busca del sueño: cuándo juega la final del repechaje para el Mundial 2026

Tras superar a Surinam por 2-1, este miércoles 1 de abril, Bolivia enfrentará a Irak a las 00:00 horas (de chile), cuyo duelo se jugará en el Estadio BBVA de México.

En caso de que el conjunto sudamericano consiga su paso al Mundial, se sumará al Grupo I, junto con Francia, Noruega y Senegal. Junto con ello, pondrá fin a 32 años de ausencia en el certamen, el cual ha disputado en 1930, 1950 y 1994.