Bolivia enfrentará a Irak: cuándo se definen los últimos seis cupos para el Mundial 2026

En caso de que la selección altiplánica consiga su paso al Mundial, se sumará al Grupo I, junto con Francia, Noruega y Senegal.

Bolivia y Jamaica intentarán transformarse en las dos últimas selecciones americanas conseguir sus cupos para asistir al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los altiplánicos llegaron a la final del repechaje intercontinental, que se disputa en México, tras remontar en la semifinal el partido ante Surinam y obtener el triunfo por 2-1.

En tanto, los caribeños se impusieron a Nueva Caledonia por la cuenta mínima, en la otra semifinal jugada en territorio mexicano.

De esta forma, en el partido decisivo que definirá su eventual participación en el próximo Mundial, Bolivia enfrentará a Irak a las 00:00 horas de Chile del próximo miércoles 1 de abril, mientras que Jamaica lo hará a las 18:00 de Santiago, este martes 31 de marzo, frente a la República Democrática del Congo.

En caso de que la selección de Bolivia consiga su paso al Mundial, se sumará al Grupo I, junto con Francia, Noruega y Senegal.

Quiénes juegan los últimos cupos europeos al Mundial 2026

Para el 31 de marzo también están programados los duelos de los que saldrán igual número de cupos para que selecciones de Europa que se sumarán al Mundial 2026.

A diferencia de las semifinales del repechaje jugadas el jueves, las cuatro llaves se jugarán en un horario simultáneo, que es a las 15:45 horas de Chile.

De esta forma, los partidos que definirán a los equipos que irán a la cita mundialista son: