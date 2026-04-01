Así quedaron los grupos del Mundial 2026: revisa el calendario completo con fecha y hora de los partidos

Tras el repechaje, se definieron a las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Francisco Rosales

Culminaron las llaves de repechaje y se definieron todos los clasificados al Mundial 2026 de Norteamérica, donde seis selecciones se inscribieron en el certamen para completar los 48 equipos que buscarán la gloria.

En la repesca europea, Suecia se impuso sobre Polonia, República Checa venció a Dinamarca, Turquía a Kosovo, y Bosnia y Herzegovina dejó afuera sorpresivamente a Italia, que no asiste a una cita planetaria desde Brasil 2014.

Respecto al repechaje intercontinental, Congo eliminó a Jamaica y Bolivia no pudo ante Irak, quedando ad portas de volver a la Copa del Mundo después de 32 años.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia Herzegovina.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.

Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.

El calendario completo de los partidos del Mundial 2026

Fase de grupos:

  • Jueves 11 de junio

15:00 – México vs Sudáfrica

22:00 – Corea del Sur vs Chequia

  • Viernes 12 de junio

15:00 – Canadá vs Bosnia

21:00 – Estados Unidos vs Paraguay

  • Sábado 13 de junio

15:00 – Qatar vs Suiza

18:00 – Brasil vs Marruecos

21:00 – Haití vs Escocia

  • Domingo 14 de junio

00:00 – Australia vs Turquía

13:00 – Alemania vs Curazao

16:00 – Países Bajos vs Japón

19:00 – Costa del Marfil vs Ecuador

22:00 – Suecia vs Túnez

  • Lunes 15 de junio

12:00 – España vs Cabo Verde

15:00 – Bélgica vs Egipto

18:00 – Arabia Saudita vs Uruguay

21:00 – Irán vs Nueva Zelanda

  • Martes 16 de junio

15:00 – Francia vs Senegal

18:00 – Irak vs Noruega

21:00 – Argentina vs Argelia

  • Miércoles 17 de junio

00:00 – Austria vs Jordania

13:00 – Portugal vs RD de Congo

16:00 – Inglaterra vs Croacia

19:00 – Ghana vs Panamá

22:00 – Uzbekistán vs Colombia

  • Jueves 18 de junio

12:00 – Chequia vs Sudáfrica

15:00 – Suiza vs Bosnia

18:00 – Canadá vs Qatar

21:00 – México vs Corea del Sur

  • Viernes 19 de junio

15:00 – Estados Unidos vs Australia

18:00 – Escocia vs Marruecos

21:00 – Brasil vs Haití

  • Sábado 20 de junio

00:00 – Turquía vs Paraguay

13:00 – Países Bajos vs Suecia

16:00 – Alemania vs Costa de Marfil

22:00 – Ecuador vs Curazao

  • Domingo 21 de junio

00:00 – Túnez vs Japón

12:00 – España vs Arabia Saudita

15:00 – Bélgica vs Irán

18:00 – Uruguay vs Cabo Verde

21:00 – Nueva Zelanda vs Egipto

  • Lunes 22 de junio

13:00 – Argentina vs Austria

17:00 – Francia vs Irak

20:00 – Noruega vs Senegal

23:00 – Jordania vs Argelia

  • Martes 23 de junio

13:00 – Portugal vs Uzbekistán

16:00 – Inglaterra vs Ghana

19:00 – Panamá vs Croacia

22:00 – Colombia vs RD de Congo

  • Miércoles 24 de junio

15:00 – Suiza vs Canadá

15:00 – Bosnia vs Qatar

18:00 – Brasil vs Escocia

18:00 – Marruecos vs Haití

21:00 – Chequia vs México

21:00 – Sudáfrica vs Corea del Sur

  • Jueves 25 de junio

16:00 – Curazao vs Costa de Marfil

16:00 – Ecuador vs Alemania

19:00 – Japón vs Suecia

19:00 – Túnez vs Países Bajos

22:00 – Turquía vs Estados Unidos

22:00 – Paraguay vs Australia

  • Viernes 26 de junio

15:00 – Noruega vs Francia

20:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudita

20:00 – Uruguay vs España

23:00 – Egipto vs Irán

23:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica

  • Sábado 27 de junio

17:00 – Panamá vs Inglaterra

17:00 – Croacia vs Ghana

19:30 – Colombia vs Portugal

19:30 – RD de Congo vs Uzbekistán

22:00 – Argelia vs Austria

22:00 – Jordania vs Argentina

Dieciseisavos de final

  • Domingo 28 de junio

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B

  • Lunes 29 de junio

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F

  • Martes 30 de junio

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I

  • Miércoles 1 de julio

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J

  • Jueves 2 de julio

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J

  • Viernes 3 de julio

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G

Octavos de final

  • Sábado 4 de julio

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75

  • Domingo 5 de julio

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80

  • Lunes 6 de julio

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82

  • Martes 7 de julio

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87

Cuartos de final

  • Jueves 9 de julio

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90

  • Viernes 10 de julio

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94

  • Sábado 11 de julio

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96

Semifinales

  • Martes 14 de julio

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98

  • Miércoles 15 de julio

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100

Tercer lugar

  • Sábado 18 de julio

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102

Final del Mundial 2026

  • Domingo 19 de julio

Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102

