Así quedaron los grupos del Mundial 2026: revisa el calendario completo con fecha y hora de los partidos

Culminaron las llaves de repechaje y se definieron todos los clasificados al Mundial 2026 de Norteamérica, donde seis selecciones se inscribieron en el certamen para completar los 48 equipos que buscarán la gloria.
En la repesca europea, Suecia se impuso sobre Polonia, República Checa venció a Dinamarca, Turquía a Kosovo, y Bosnia y Herzegovina dejó afuera sorpresivamente a Italia, que no asiste a una cita planetaria desde Brasil 2014.
Respecto al repechaje intercontinental, Congo eliminó a Jamaica y Bolivia no pudo ante Irak, quedando ad portas de volver a la Copa del Mundo después de 32 años.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.
Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia Herzegovina.
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía.
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo.
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.
El calendario completo de los partidos del Mundial 2026
Fase de grupos:
- Jueves 11 de junio
15:00 – México vs Sudáfrica
22:00 – Corea del Sur vs Chequia
- Viernes 12 de junio
15:00 – Canadá vs Bosnia
21:00 – Estados Unidos vs Paraguay
- Sábado 13 de junio
15:00 – Qatar vs Suiza
18:00 – Brasil vs Marruecos
21:00 – Haití vs Escocia
- Domingo 14 de junio
00:00 – Australia vs Turquía
13:00 – Alemania vs Curazao
16:00 – Países Bajos vs Japón
19:00 – Costa del Marfil vs Ecuador
22:00 – Suecia vs Túnez
- Lunes 15 de junio
12:00 – España vs Cabo Verde
15:00 – Bélgica vs Egipto
18:00 – Arabia Saudita vs Uruguay
21:00 – Irán vs Nueva Zelanda
- Martes 16 de junio
15:00 – Francia vs Senegal
18:00 – Irak vs Noruega
21:00 – Argentina vs Argelia
- Miércoles 17 de junio
00:00 – Austria vs Jordania
13:00 – Portugal vs RD de Congo
16:00 – Inglaterra vs Croacia
19:00 – Ghana vs Panamá
22:00 – Uzbekistán vs Colombia
- Jueves 18 de junio
12:00 – Chequia vs Sudáfrica
15:00 – Suiza vs Bosnia
18:00 – Canadá vs Qatar
21:00 – México vs Corea del Sur
- Viernes 19 de junio
15:00 – Estados Unidos vs Australia
18:00 – Escocia vs Marruecos
21:00 – Brasil vs Haití
- Sábado 20 de junio
00:00 – Turquía vs Paraguay
13:00 – Países Bajos vs Suecia
16:00 – Alemania vs Costa de Marfil
22:00 – Ecuador vs Curazao
- Domingo 21 de junio
00:00 – Túnez vs Japón
12:00 – España vs Arabia Saudita
15:00 – Bélgica vs Irán
18:00 – Uruguay vs Cabo Verde
21:00 – Nueva Zelanda vs Egipto
- Lunes 22 de junio
13:00 – Argentina vs Austria
17:00 – Francia vs Irak
20:00 – Noruega vs Senegal
23:00 – Jordania vs Argelia
- Martes 23 de junio
13:00 – Portugal vs Uzbekistán
16:00 – Inglaterra vs Ghana
19:00 – Panamá vs Croacia
22:00 – Colombia vs RD de Congo
- Miércoles 24 de junio
15:00 – Suiza vs Canadá
15:00 – Bosnia vs Qatar
18:00 – Brasil vs Escocia
18:00 – Marruecos vs Haití
21:00 – Chequia vs México
21:00 – Sudáfrica vs Corea del Sur
- Jueves 25 de junio
16:00 – Curazao vs Costa de Marfil
16:00 – Ecuador vs Alemania
19:00 – Japón vs Suecia
19:00 – Túnez vs Países Bajos
22:00 – Turquía vs Estados Unidos
22:00 – Paraguay vs Australia
- Viernes 26 de junio
15:00 – Noruega vs Francia
20:00 – Cabo Verde vs Arabia Saudita
20:00 – Uruguay vs España
23:00 – Egipto vs Irán
23:00 – Nueva Zelanda vs Bélgica
- Sábado 27 de junio
17:00 – Panamá vs Inglaterra
17:00 – Croacia vs Ghana
19:30 – Colombia vs Portugal
19:30 – RD de Congo vs Uzbekistán
22:00 – Argelia vs Austria
22:00 – Jordania vs Argentina
Dieciseisavos de final
- Domingo 28 de junio
Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B
- Lunes 29 de junio
Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F
Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C
Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F
- Martes 30 de junio
Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H
Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I
Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I
- Miércoles 1 de julio
Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K
Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J
Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J
- Jueves 2 de julio
Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L
Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J
Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J
- Viernes 3 de julio
Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H
Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L
Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G
Octavos de final
- Sábado 4 de julio
Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77
Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75
- Domingo 5 de julio
Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78
Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80
- Lunes 6 de julio
Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84
Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82
- Martes 7 de julio
Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88
Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87
Cuartos de final
- Jueves 9 de julio
Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90
- Viernes 10 de julio
Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94
- Sábado 11 de julio
Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92
Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96
Semifinales
- Martes 14 de julio
Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98
- Miércoles 15 de julio
Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100
Tercer lugar
- Sábado 18 de julio
Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102
Final del Mundial 2026
- Domingo 19 de julio
Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102