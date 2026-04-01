Chile debuta en el Sudamericano Sub 17: el calendario de partidos y dónde ver en vivo

La Roja Sub 17 buscará empezar con el pie derecho en su objetivo de clasificar al Mundial de la categoría, el cual tendrá lugar en Qatar.

Este viernes 3 de abril comienza el Sudamericano Sub 17 Paraguay 2026, donde Chile buscará la clasificación al Mundial de la categoría que se realizará en Qatar en noviembre de este año.

El torneo de 10 selecciones de Conmebol se desarrollará hasta el próximo domingo 19 de abril, el cual otorgará 7 cupos para el certamen.

En este marco, La Roja Sub 17 buscará replicar lo hecho en el último Sudamericano, donde finalizó como líder de su zona y se metió en la cita planetaria en la cuarta posición al caer en semifinales.

En esta edición la Selección Chilena dirigida por Ariel Leporati será parte del Grupo A, donde enfrentará a Paraguay, Colombia, Ecuador y Uruguay.

Respecto a la nómina del Equipo de Todos, destaca la inclusión de dos futbolistas de origen extranjero. Se trata de Bautista Andrade y Jonathan Guerrero, quienes se formaron en Argentina y juegan en las divisiones inferiores de Huracán e Independiente, respectivamente.

Por otro lado, esta es la primera vez que la lista de convocados no contará con jugadores de Colo Colo.

Cuándo juega La Roja por el Sudamericano Sub 17 y dónde ver los partidos en vivo

El debut de Chile en el Sudamericano Sub 17 será este viernes 3 de abril contra Uruguay, cuyo duelo se disputará a partir de las 17:00 horas. Tras ello, se medirá ante Colombia, Paraguay y cerrará su participación en la fase de grupos frente a Ecuador.

Este es el fixture de La Roja Sub 17:

Chile vs Uruguay : Viernes 3 de abril – 17:00 horas.

: Viernes 3 de abril – 17:00 horas. Chile vs Colombia : Martes 7 de abril – 19:00 horas.

: Martes 7 de abril – 19:00 horas. Chile vs Paraguay : Jueves 9 de abril – 19:00 horas.

: Jueves 9 de abril – 19:00 horas. Chile vs Ecuador: Domingo 12 de abril – 19:00 horas.

Todos los duelos de la Selección Chilena se podrán ver en vivo en a través de la señal abierta de Canal 13 y todas sus plataformas digitales.