Alejandro Tabilo y Tomás Barrios debutan en el Masters de Miami: cuándo juegan, sus rivales y dónde ver en vivo

Revisa quiénes serán los rivales de Tabilo y Barrios, y cómo quedaron sus respectivos lados del cuadro en el Masters de Miami.

Esta semana comienza el Masters 1000 de Miami, donde dos chilenos disputarán el cuadro principal, luego de que Tomás Barrios (119°) superara la qualy y se sumara a Alejandro Tabilo (41°).

Después de imponerse en los dos partidos de la clasificación, la tercera raqueta nacional conoció a su rival de primer ronda: el francés Arthur Cazaux (73°). Por su parte, Tabilo deberá enfrentar al argentino Francisco Comesaña (82°).

Los caminos de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el Masters 1000 de Miami

En caso de que Tabilo le gane a Comesaña, el tenista nacional tendría la dura misión de medirse ante el ruso Andrey Rublev (16°), quien se instaló en segunda rona de manera directa por su condición de sembrado del certamen.

En una eventual tercera ronda, el número 1 de Chile podría verse las caras con el británico Cameron Norrie (24°) o el estadounidense Alex Michelsen (40°).

Respecto a Tomás Barrios, si se impone sobre Cazaux en la segunda ronda enfrentaría al norteamericano Frances Tiafoe (20°), quien también avanzó directamente a la segunda fase.

Si el chillanejo da el batacazo, en tercera ronda el campeón defensor, el checo Jakub Mensik (13°), o el argentino Sebastián Báez (52°) podrían aparecer en el horizonte.

Cuándo juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el Masters de Miami y dónde ver los partidos en vivo

Tabilo y Barrios jugarán la primera ronda del cuadro del Masters de Miami este jueves 19 de marzo, en cancha y horario aún por confirmar.

Ambos duelos contarán con transmisión en vivo en TV a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming podrás seguir toda la acción por medio de la plataforma de Disney+.