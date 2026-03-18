Alejandro Tabilo y Tomás Barrios debutan en el Masters de Miami: cuándo juegan, sus rivales y dónde ver en vivo

Esta semana comienza el Masters 1000 de Miami, donde dos chilenos disputarán el cuadro principal, luego de que Tomás Barrios (119°) superara la qualy y se sumara a Alejandro Tabilo (41°).
Después de imponerse en los dos partidos de la clasificación, la tercera raqueta nacional conoció a su rival de primer ronda: el francés Arthur Cazaux (73°). Por su parte, Tabilo deberá enfrentar al argentino Francisco Comesaña (82°).
Los caminos de Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el Masters 1000 de Miami
En caso de que Tabilo le gane a Comesaña, el tenista nacional tendría la dura misión de medirse ante el ruso Andrey Rublev (16°), quien se instaló en segunda rona de manera directa por su condición de sembrado del certamen.
En una eventual tercera ronda, el número 1 de Chile podría verse las caras con el británico Cameron Norrie (24°) o el estadounidense Alex Michelsen (40°).
Respecto a Tomás Barrios, si se impone sobre Cazaux en la segunda ronda enfrentaría al norteamericano Frances Tiafoe (20°), quien también avanzó directamente a la segunda fase.
Si el chillanejo da el batacazo, en tercera ronda el campeón defensor, el checo Jakub Mensik (13°), o el argentino Sebastián Báez (52°) podrían aparecer en el horizonte.
Cuándo juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios en el Masters de Miami y dónde ver los partidos en vivo
Tabilo y Barrios jugarán la primera ronda del cuadro del Masters de Miami este jueves 19 de marzo, en cancha y horario aún por confirmar.
Ambos duelos contarán con transmisión en vivo en TV a través de la señal de ESPN, mientras que por streaming podrás seguir toda la acción por medio de la plataforma de Disney+.