U Católica vs Boca Juniors: formaciones, a qué hora y dónde ver en vivo la Copa Libertadores

Revisa las formaciones que preparan la UC y Boca para el duelo válido por la fecha 1 del Grupo D de la Copa Libertadores.

Tras cuatro años de ausencia, la U Católica volverá a jugar la Copa Libertadores, cuando este martes reciba a Boca Juniors en el Claro Arena por la fecha 1 del Grupo D.

Se espera un gran marco de público para este duelo, el cual contará con dos mil hinchas visitantes en las tribunas luego de que el cuadro precordillerano cediera ante la presión de Conmebol, que amenazó con reubicar el partido.

La Universidad Católica llega con confianza a su debut de Copa Libertadores, ya que en su último compromiso se impuso por 6-1 sobre Palestino en la Liga de Primera.

Por su parte, Boca Jrs aterriza a Chile después de vencer a Talleres por 1-0 y registrar nueve partidos sin conocer la derrota.

Las formaciones de la U Católica y Boca Juniors para el duelo de Copa Libertadores 2026

De acuerdo a las últimas prácticas que ha dirigido el entrenador de la UC, Daniel Garnero, la formación del club chileno para esta noche sería con: Vicente Bernedo en el arco; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Gary Medel y Matías Palavecino al medio; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en la delantera.

Por otro lado, el DT de los xeneizes, Claudio Úbeda, se inclinaría por este once: Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Milton Delgado, Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda en el mediocampo; Miguel Merentiel y Adam Bareiro en el ataque.

A qué hora y dónde ver U Católica vs Boca Jrs en vivo por Copa Libertadores

Universidad Católica recibirá a Boca Juniors este martes 7 de abril a las 20:30 horas en el Claro Arena. El duelo válido por la fecha 1 del Grupo D de Copa Libertadores se podrá ver en vivo en TV a través de ESPN y Chilevisión, mientras que online estará disponible en Disney+ y todas las plataformas digitales de CHV.