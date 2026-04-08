Los millonarios premios de Tabilo y Garin tras disputar el Masters de Montecarlo: así quedaron en el ranking ATP

Tabilo y Garin se despidieron en segunda ronda de Montecarlo al caer ante Lehečka y Zverev, respectivamente.

Alejandro Tabilo (39º) y Cristian Garin (109º) cayeron en segunda ronda y pusieron fin a su travesía en el Masters 1000 de Montecarlo, aunque de igual forma se llevarán un gran premio económico e importantes puntos para el ranking ATP.

El primero en saltar a la cancha fue Tabilo, quien perdió frente al checo Jiří Lehečka (13°) en un intenso partido. Jano comenzó de muy buena forma y se llevó el primer set por 6-4. Sin embargo, el rival mejoró su juego y se impuso sobre el chileno en las siguientes mangas por 6-7 y 3-6.

Tras ello, Garin se midió ante el alemán Alexander Zverev (3º) y cayó en un increíble partido por 6-4, 4-6 y 5-7. En el set decisivo, Gago llegó a estar 4-0 arriba y sacó para llevarse el encuentro. No obstante, el europeo se recuperó y terminó venciendo al Tanque tras ganar cinco games consecutivos.

Movimientos en el ranking ATP: los nuevos puestos de Tabilo y Garin tras su paso por Montecarlo

Alejandro Tabilo solo pudo defender 50 de los 100 puntos ATP que consiguió la temporada pasada, situación por la cual descenderá seis lugares y se ubicará en el casillero 45º, según el ranking live.

Por su parte, Cristian Garin sumó 80 puntos entre la qualy y el cuadro principal del certamen, lo que le permitirá volver al top 100 y situarse en el puesto 82º.

Respecto al premio económico que se llevan Tabilo y Garin por alcanzar la segunda ronda, este corresponde a 45.520 euros, equivalentes a poco más de 46 millones de pesos chilenos.