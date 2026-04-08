Qué se sabe de Dominic Stricker, el próximo rival de Nicolás Jarry en Madrid

La última vez que el chileno había celebrado en la cancha fue en la tercera ronda de Wimbledon 2025, ante Joao Fonseca, tras lo cual perdió 13 partidos seguidos.

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Nicolás Jarry (156°) enfrentará este jueves al suizo Dominic Stricker (293°) por los octavos de final, tras ganar su primer partido este 2026 al imponerse al español Miguel Damas (272°) en el Challenger 75 de Madrid.

Con su triunfo en Madrid, el tenista chileno le puso fin a su mala racha, ya que solamente había conocido derrotas en sus últimas 13 presentaciones.

La última vez que había celebrado en la cancha fue en la tercera ronda de Wimbledon 2025, ante Joao Fonseca, tras lo cual perdió todos sus partidos en torneos disputados en Norteamerica, Oceanía y Sudamérica.

El próximo rival de Nicolás Jarry en Madrid

El próximo rival de Jarry en Madrid será el suizo Dominic Stricker, de 23 años, quien se impuso al el bosnio Andrej Nedic (290°) con parciales de 7-6 y 6-4.

Considerado como el nuevo Roger Federer, con menos de 19 años se convirtió en el tenista suizo más joven en alcanzar cuartos de final de un torneo ATP.

En 2023 logró situarse en el lugar 88 del mundo, su mejor registro hasta la fecha, pero esta temporada apuesta a ubicarse en el grupo de los 100 mejores tenistas.

Jarry defiende en Madrid 10 puntos y, pese a que con esta victoria no subirá en el ránking, sí le permitió descontar seis unidades.