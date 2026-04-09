Los resultados que necesita Chile para seguir con vida en el Sudamericano Sub 17

La Roja enfrentará a Paraguay este jueves, con el objetivo de salir del fondo del Grupo A.

Chile nuevamente salta a la cancha por el Sudamericano Sub 17, donde este jueves se medirá ante el local Paraguay, con el objetivo de acercarse al sueño mundialista.

De momento, La Roja es colista del Grupo A con un punto, luego del empate frente Uruguay y la derrota contra Colombia por 0-1.

Con dos fechas para el cierre de la fase de grupos, la selección chilena necesita ganar sí o sí para tener opciones, considerando que el torneo entrega siete cupos para el Mundial de Qatar, donde los dos primeros de cada zona se meten en semifinales y clasifican directamente a la cita planetaria, mientras que los terceros y cuartos de los grupos disputarán un playoff.

Los resultados que necesita Chile Sub 17 para seguir en carrera en el Sudamericano

Los próximos dos partidos de Chile en el Sudamericano Sub 17 son contra Paraguay y Ecuador, cuya selección lidera el Grupo A.

En este marco, si La Roja se impone sobre Paraguay asegurará el playoff. Esto debido a que ambos tienen una unidad, y en caso de que en la última fecha los guaraníes igualen a Chile en puntaje, el criterio de desempate será el duelo entre los equipos involucrados.

Si los dirigidos por Ariel Leporati pierden, el Equipo de Todos podría quedar eliminado, dependiendo de lo que suceda en el encuentro entre Colombia y Uruguay.

A qué hora juega Chile vs Paraguay en el Sudamericano Sub 17

La Roja enfrentará a Paraguay por el Sudamericano Sub 17 este jueves 9 de abril a las 19:00 horas. Este vital duelo se podrá ver por DSports y en la señal de T13 En Vivo, mientras que de manera online estará disponible en DGO y todas las plataformas digitales de Canal 13.