Chile se ilusiona con el Mundial Sub 17: qué pasa si gana, empata o pierde en la última fecha del Sudamericano

Chile se ubica en la cuarta posición del Grupo A del Sudamericano y podría clasificar directamente al Mundial este domingo.

Chile venció a Paraguay en el Sudamericano Sub 17 y se ilusiona con la clasificación al Mundial de cara a la última fecha, donde se medirá ante Ecuador.

La Roja se impuso por 1-0 sobre los guaraníes y subió a la cuarta posición del Grupo A, con el mismo puntaje que Colombia y a una unidad de Uruguay, que se ubica en el segundo lugar. Respecto al puntero, es Ecuador con siete puntos.

Este torneo juvenil reparte siete cupos al Mundial que se desarrollará en Qatar, donde los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales y clasifican directamente a la cita planetaria, mientras que las selecciones que finalicen en el tercer y cuarto puesto de cada zona disputarán un playoff para definir los otros tres boletos.

Los escenarios de Chile en el Sudamericano Sub 17

En caso de que Chile gane, se meterá entre los dos mejores del grupo y asegurará su participación al Mundial Sub 17.

Si empata ante Ecuador, La Roja iría al playoff para buscar uno de los tres últimos cupos a la Copa del Mundo.

Si la Selección Chile pierde, dependerá del resultado del partido entre Paraguay y Colombia.

De acuerdo al reglamento del certamen, en caso de haber igualdad de puntaje, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo entre los países involucrados. Si con ese criterio no hay definición, se considerarán estos factores, en orden: Diferencia de goles, la mayor cantidad de goles convertidos, menor cantidad de tarjetas rojas y menor cantidad de tarjetas amarillas.

Si el resultado de la selección es negativo, debe esperar que Paraguay no le gane a Colombia, ya que ahí habría triple empate y se definiría por diferencia de gol o mayores goles anotados.

Sudamericano Sub 17.

Cuándo y a qué hora juega Chile vs Ecuador en el Sudamericano Sub 17

El trascendental duelo de la Roja Sub 17 ante Ecuador se jugará este domingo 12 de abril a las 19:00 horas y se podrá ver en vivo a través de las pantallas de Canal 13 y DSports.