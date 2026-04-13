La historia de Marie-Louise Eta, la primera mujer en dirigir a un club de las 5 grandes ligas de Europa

La entrenadora asumirá la dirección del equipo masculino de Unión Berlín, con el objetivo de lograr la permanencia en la Bundesliga.

Marie-Louise Eta hizo historia en el fútbol europeo al convertirse en la primera entrenadora de un equipo de primera división en una de las grandes ligas del Viejo Continente, luego de que asumiera la dirección del Unión Berlín de la Bundesliga.

Tras la caída por 3-1 contra el colista Heidenheim, el club de la capital de Alemania informó la desvinculación de Steffen Baumgart como entrenador y el nombramiento de Eta, quien dirigía al equipo Sub 19.

La entrenadora tendrá la dura misión de afrontar el cierre de la temporada, donde buscará asegurar la permanencia de Unión Berlín en la Bundesliga. “Estoy convencida de que lograremos los puntos decisivos con el equipo”, sostuvo Eta.

La complicada posición del Unión Berlín en la Bundesliga

Tras la última derrota, el conjunto de Berlín se quedó estancado en el puesto 11° con 32 puntos, a cinco fechas del final. De momento, son siete unidades las que alejan a Unión del St. Pauli, que está 16°, plaza que obliga a disputar la promoción para mantener la categoría.

En cuanto a los puestos de descenso, el club berlinés está a 11 puntos del Wolsfburgo, equipo que asoma como el próximo rival este fin de semana.

La trayectoria de Marie-Louise Eta antes de llegar a la élite del fútbol europeo

Marie-Louise Eta puso fin a su carrera como futbolista en 2018 cuando solo tenía 26 años. Tras ello, se convirtió en entrenadora, donde mostró sus primeras armas en los equipos juveniles del Werden Bremen (su último club), para luego asumir la dirección de las categorías inferiores de las selecciones femeninas de Almania.

Fue en 2023 cuando llegó a Unión Berlín, donde se incorporó al cuerpo técnico del centro de formación masculino, para apoyar a Marco Grote con el equipo sub-19.

A finales de aquel año y casi en la mitad de la temporada, Unión Berlín despidió a Urs Fischer, por lo que Grote fue nombrado DT interino e incluyó a Eta como asistente en su cuerpo técnico. En este marco, se transformó en la primera mujer en desempeñarse en ese cargo en partidos de Bundesliga y Champions League.

Si bien Sabrina Wittmann fue la primera alemana en ocupar el cargo de entrenadora de un equipo profesional masculino (Ingolstadt de tercera división), Eta será la primera mujer en dirigir a un club de la Bundesliga.

Estará a cargo solo de los últimos cinco partidos, ya que a partir de la próxima temporada asumirá como entrenadora del primer equipo femenino.