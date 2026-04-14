Alejandro Tabilo cae ante Joao Fonseca y se despide del ATP de Múnich: sus próximos desafíos y así queda en el ranking

Alejandro Tabilo (45°) tuvo debut y despedida este martes en el ATP 500 de Múnich, tras caer en sets corridos frente al brasileño Joao Fonseca (35°).

La primera raqueta nacional sucumbió por 6-7 (1) y 3-6 ante el tenista de 19 años, en un encuentro que se extendió por una hora y 35 minutos.

En el primer set, Tabilo comenzó de buena forma y quebró el saque de Fonseca en el tercer juego. Sin embargo, el brasileño no tardó en hacer lo propio y devolvió la gentileza en el game siguiente.

Debido a que no se sacaron ventaja, la definición de la manga se estiró hasta el tiebreak, donde el 35° del mundo arrasó y se impuso por 7-1 en el desempate.

En el segundo set, el chileno tuvo dos chances de break que no pudo aprovechar en el sexto juego. Tras ello, Fonseca sí pudo quebrar el servicio en el séptimo y noveno game para finalmente sellar su paso a la siguiente ronda del ATP de Múnich.

Tras caer en Múnich: Cómo queda en el ranking y cuáles son los próximos desafíos de Alejandro Tabilo

Con esta derrota, Alejandro Tabilo se va de Alemania sin puntos ATP, por lo que su ranking no variará mucho. De hecho, en la clasificación en vivo se mantiene en el casillero 45°.

Ahora, el número uno de Chile se enfocará en sus siguientes desafíos, como lo son el Masters 1000 de Madrid (22 de abril) y Roma (6 de mayo).