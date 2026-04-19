Duelo de chilenos en el Masters 1000 de Madrid

Dos chilenos se enfrentarán con el objetivo de meterse al cuadro principal del torneo y sumarse a Alejandro Tabilo. Revisa los cruces.

La suerte no tuvo del lado del tenis chileno y dos compatriotas se verán las caras en la primera ronda clasificatoria del Masters 1000 de Madrid.

Durante esta jornada se realizó el sorteo de la qualy del certamen, donde se determinó que Cristián Garin (83°) y Nicolás Jarry (155°) se medirán por un lugar en la ronda final de las clasificatorias.

El ganador de este duelo deberá enfrentar al vencedor del cruce entre el estadounidense Martin Damm (124°) y el italiano Andrea Pellegrino (131°), con el objetivo de meterse en el cuadro principal del Masters de Madrid.

Por otro lado se encuentra Tomás Barrios (120°), quien jugará contra el húngaro Zsombor Piros (144°). En caso de que el chileno se imponga sobre el europeo, en la siguiente ronda enfrentará al ganador de la llave entre el australiano Christopher O’Connell (141°) y el croata Dino Prizmic (87°).

Los duelos de los tenistas chilenos en la qualy se disputarán el lunes 20 de abril con horario por confirmar.

Cuándo comienza el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid

Cristian Garin, Nicolás Jarry y Tomás Barrios buscarán instalarse en el cuadro principal del Masters de Madrid y sumarse a Alejandro Tabilo, quien clasificó de manera directa por su ranking ATP.

El main draw del torneo comenzará el miércoles 22 de abril y se extenderá hasta el 3 de mayo, cuyos encuentros se podrán ver en TV por medio de ESPN y en streaming a través de Disney+.