“¿Y los otros $3.000 millones?”: la aclaración de Teatro a Mil ante grave acusación de Paty Maldonado contra Francisco Reyes

La comunicadora dejó entrever que el actor se habría apropiado de fondos públicos.

La Fundación Teatro a Mil emitió una declaración pública a raíz de la grave acusación que hizo Paty Maldonado en contra de Francisco Reyes hace unas semanas.

En el podcast FelipePodkast, conducido por Felipe Kast, la comunicadora insinuó que el actor se había apropiado de $3.000 millones provenientes de fondos públicos.

“Francisco Reyes, Pancho Reyes se ganó la postulación en esos años atrás de traer a la muñeca grande que vino a Chile. ¿Te acuerdas de esa muñeca tonta que la paseaban por el centro (…) y los hueones corriendo? (sic)”, recordó.

A eso agregó que “todo eso en esos años costó más de 4.000 millones; le vamos a poner que gastaron 1.000, ¿y los otros 3.000? Cultura”, haciendo el gesto con que ese dinero habría quedado en el bolsillo del intérprete.

Ante el silencio de Francisco Reyes por estas declaraciones de Paty Maldonado, desde Teatro a Mil señalaron que “frente a las infundadas declaraciones realizadas por la Sra. Patricia Maldonado, Fundación Teatro a Mil —responsable del Festival Internacional Teatro a Mil y de la realización del espectáculo La Pequeña Gigante— desmiente categóricamente sus dichos“.

Además, aclararon que “al igual que todas las organizaciones colaboradoras del Estado, la fundación debe rendir oportunamente tanto los aportes públicos como privados a todas sus contrapartes y nunca ha faltado a sus compromisos en tal sentido”.

“El espectáculo de la Pequeña Gigante, de la destacada compañía francesa Royal de Luxe, se presentó en los años 2007 y 2010, hace más de 16 años. Toda la documentación relacionada a este espectáculo fue entregada cumpliendo en tiempo y forma a las contrapartes correspondientes“, precisaron.

Desde entonces, y a la fecha, “no se han recibido reparos u observaciones en ninguna rendición de fondos públicos o privados gestionados por nuestra institución, lo cual constituye buena parte de nuestra reputación, que nos parece fundamental proteger”