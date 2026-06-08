Ministra Chomali se distancia de explicaciones de Quiroz sobre recortes: “No es más con menos”

La titular de Salud también evitó aludir a los “operativos políticos” y al “fraude social” al que recurrió Quiroz para explicar los recortes presupuestarios.

Tal como ha sido la tónica desde que se anunció el recorte del 2,5% del presupuesto del Ministerio de Salud, la jefa de la cartera, May Chomali, insistió en que este ajuste no impactará a los usuarios del sistema público y además, se distanció de la manera en que su par de Hacienda, Jorge Quiroz ha explicado la reducción presupuestaria.

En una entrevista concedida a Sonar FM, al ser consultada sobre si el recorte implicaría, por ejemplo, menos disponibilidad de vacunas, Chomali aseveró: “Nada que llegue a las personas está reducido (…) La campaña de invierno este año tuvo muchos más recursos que el año pasado, por lo tanto, no hay ningún recorte que vaya directo a lo pasado”.

“Lo que nosotros llamamos es a que las compras sean compras más inteligentes. Este año se hizo la licitación del Programa Nacional de Alimentación del Adulto Mayor y se consiguió por una buena negociación un 10% menos del precio, que son miles de millones de pesos. (…) Distinto es cuando un hospital, porque se vio con un stock bajo, tuvo que salir a comprar directamente y el laboratorio le cobra cualquier cosa, incluso un sobreprecio por la urgencia. Y eso ocurre porque no hemos sido capaces de programar nuestro consumo”, ejemplificó.

Al explicar cómo se podrían optimizar los recursos, Chomali hizo hincapié en las pérdidas que generan las suspensiones de procedimientos quirúrgicos por “causas que podrían haberse evitado”, como falta de preparación del paciente, falta de un insumo en particular o atrasos del médico a cargo. Por eso, dio importancia a las unidades prequirúrgicas que suelen contactar antes a los pacientes para asegurar la correcta realización del procedimiento y disminuir por tanto, las tasas de suspensión.

La distancia con Quiroz

La secretaria de Estado también fue consultada si está de acuerdo con lo planteado por Jorge Quiroz, quien para defender los recortes aseveró que “a veces se puede hacer más con menos recursos”. “No es más con menos”, dijo en primer lugar Chomali.

“Gran parte del ahorro que estamos haciendo lo estamos haciendo en otras áreas, incluso en el Ministerio de Salud, en Fonasa, en Cenabast, pero no en los hospitales, ni en la atención primaria“, detalló.

También fue requerida sobre a qué se refería el ministro Quiroz al explicar ante la Comisión de Hacienda del Senado que los recortes procuran eliminar “ineficiencia, burocracia, operadores políticos y fraude social”. “A ver, operadores políticos, no me acuerdo de haber escuchado eso. Nosotros tenemos, no sé si llamarlo fraude social, porque también es responsabilidad nuestra…”, manifestó la ministra.

En ese sentido, puso como ejemplo la obligación de Fonasa de reclasificar a sus usuarios por tramo según sus ingresos al menos una vez al año. “Bueno, no se hizo esta reclasificación en bastante más de un año, y nosotros la hicimos. Encontramos 1.400.000 personas que estaban clasificados como que tenían ingresos y aportaban a Fonasa, pero no estaban aportando y sí eran usuarios de licencias médicas, de modalidad libre de elección. Yo quiero creer, digamos, que no es un fraude, pero ocurre que nosotros estamos usando recursos, por ejemplo, el derecho a licencia médica, que es cuando yo me tengo que ausentar de mi trabajo y me ausento financiado. Pero si yo no tengo trabajo, y no estoy aportando a Fonasa, no necesito tener derecho a licencia médica”, explicó.