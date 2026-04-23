“Bancarrota moral”: Irán respondió a propuesta de Trump de reemplazarlo por Italia en el Mundial 2026

La embajada de Irán en Italia descartó de plano ausentarse de la cita y recalcó que “el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”.

WIKIPEDIA.

Irán descartó de plano la opción de no asistir al Mundial de Fútbol 2026 y que Italia ocupe su lugar, tras la propuesta en ese sentido que le realizó Donald Trump a la FIFA.

De acuerdo con lo informado por la prensa internacional, el enviado de Donald Trump, Paolo Zampolli, le sugirió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, la exclusión del país persa de la cita que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, y que la selección italiana lo reemplace.

Según el diario británico Financial Times, la propuesta tiene como propósito recomponer las relaciones diplomáticas entre el mandatario norteamericano y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, luego de los desencuentros que tuvieron a raíz de las críticas de Trump al papa León XIV por sus cuestionamientos a la guerra en Irán.

La respuesta de Irán a Trump por el Mundial

Tras conocerse la sugerencia de Trump a la FIFA para el Mundial, la embajada de Irán en Italia afirmó este jueves que “el fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos“.

“Italia ha alcanzado la grandeza futbolística sobre el terreno de juego, no gracias a privilegios políticos”, añadió el mensaje que publicó la legación diplomática en su cuenta de X.

Además, la misión iraní calificó la propuesta como una muestra de la “bancarrota moral” de Washington y apuntó que Estados Unidos “teme incluso la presencia de once jóvenes iraníes sobre el terreno de juego“.

A la vez, el país persa recordó que logró su pasaje al Mundial 2026 luego de terminar en el primer lugar en su grupo en las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

Luego del inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, Teherán solicitó trasladar sus partidos de la fase de grupos fuera del territorio estadounidense. En su primer partido, enfrentará a Nueva Zelanda el 15 de junio, en la ciudad californiana de Los Ángeles.