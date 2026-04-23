Con el Clásico Universitario: la programación de la fecha 11 de la Liga de Primera

El duelo entre la U vs la UC aparece como la principal atracción en la nueva fecha del fútbol chileno.

El fútbol chileno no para y este jueves comienza la fecha 11 de la Liga de Primera, la cual cuenta con varios partidos destacados, incluyendo una nueva versión del Clásico Universitario.

La acción del Campeonato Nacional iniciará con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción en La Cisterna, el cual está programado para las 20:00 horas.

El viernes, Unión La Calera recibirá a Coquimbo Unido y posteriormente Audax Italiano hará lo propio ante Deportes Limache.

En la jornada sabatina, Ñublense enfrentará a O’Higgins a las 15:00 horas, cuyo compromiso se transmitirá por TV abierta a través de la señal de Canal 13. Más tarde se desarrollará el partido destacado del fin de semana: Universidad de Chile vs U Católica en el Estadio Nacional.

El domingo Colo Colo visitará a la U de Concepción en el Ester Roa y Everton vs Cobresal cerrarán la jornada.

La programación de la fecha 11 de la Liga de Primera del fútbol chileno