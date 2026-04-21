Los millonarios sueldos de Michael Clark y Cecilia Pérez en Azul Azul

La concesionaria que controla a la U publicó la Memoria Anual correspondiente a 2025, donde se revelan las millonarias ganancias de los directores.

Este mes, la concesionaria que controla a la Universidad de Chile, Azul Azul, publicó su Memoria Anual de 2025, donde se transparenta la información sobre ganancias, pérdidas y dietas de los directores durante la temporada pasada.

En este marco, destacan los millonarios sueldos de los miembros del directorio por sus funciones en el cuadro universitario, como lo son el presidente del club, Michael Clark, y la vicepresidenta de la sociedad anónima, Cecilia Pérez.

En el caso de Clark, por su rol de timonel de Azul Azul no recibió remuneración directa, debido a que renunció a su dieta al momento de asumir.

No obstante, si recibió ingresos por su desempeño como director ejecutivo, por el cual ganó un total de 171 millones de pesos, es decir, cerca de $ 14 millones mensuales.

Por su parte, Cecilia Pérez el último año obtuvo 450 UF (más de 17 millones de pesos cada 30 días) por participar en las juntas de accionistas. Sumado a ello, ganó 40 millones por su trabajo como directora de asuntos públicos.

Respecto a los demás directores de la mesa, percibieron un monto de 225 UF, lo que equivale a poco más de 8 millones de pesos.